«Феррари» будет экспериментировать с новинками в оставшихся Гран-при сезона – команда переключилась на машину 2024 года (Франко Нуньес)

« » полностью переключила свое внимание на работу над машиной 2024 года.

По информации главного редактора итальянского подразделения Motorsport Франко Нуньеса, в «Феррари» прекратят доработку болида SF-23 и сосредоточатся на работе над машиной следующего года.

При этом в «Феррари» планируют подготовить еще несколько обновлений текущей машины по ходу сезона – последние новинки должны быть готовы к в Остине.

Однако отмечается, что все эти новинки будут носить экспериментальный характер и за счет них команда хочет протестировать несколько решений для болида 2024 года.

Ранее глава отдела разработки шасси Энрико Кардиле рассказывал, что при проектировании машины следующего года в «Феррари» изменили общую концепцию и будут создавать шасси с нуля – и новая машина не будет эволюционным продолжением болида этого года.

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