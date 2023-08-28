Алонсо – лучший гонщик Гран-при Нидерландов, Лоусон – 7-й по версии The Race

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Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов.

Эксперт Эдд Стро после каждого этапа распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления на протяжении всего уик-энда.

Победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял вторую строчку, уступив лидерство представителю «Астон Мартин» Фернандо Алонсо – гонщику дня по версии фанатов. Также в топ-3 попал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вслед за которым расположились проведший сенсационную квалификацию Алекс Албон («Уильямс») и призер заезда Пьер Гасли («Альпин»).

Лиам Лоусон, заменивший в составе «Альфа Таури» травмированного Даниэля Риккардо, оказался на седьмой позиции, его напарник Юки Цунода стал 14-м. Неудачным Гран-при вышел для ряда гонщиков топ-команд: пилот «Мерседеса» Джордж Расселл занял девятое место в рейтинге, напарник Ферстаппена Серхио Перес – десятое, Шарль Леклер из «Феррари» – 12-е.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов (The Race)

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Алекс Албон («Уильямс»)
5. Пьер Гасли («Альпин»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
7. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
8. Ландо Норрис («Макларен»)
9. Джордж Расселл («Мерседес»)
10. Серхио Перес («Ред Булл»)
11. Оскар Пиастри («Макларен»)
12. Шарль Леклер («Феррари»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Юки Цунода («Альфа Таури»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
16. Логан Сарджент («Уильямс»)
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 

Что случилось на Гран-при Нидерландов: дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры

Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

7 комментариев

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Ivan Ivan
Кто-нибудь, скажите мне, что такого сделал Сайнс, чтобы оказаться на 3ем месте?
+3
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whoisme
Наверное выражу не популярное мнение. Но сколько Албону такие оценки будут? Очевидно болид под него и при этом болид неплох, он точно лучше АТ, АР, Хааса, был бы там пилот не Сержант объезжал 6 болидов на изи. И впечатление что болид может ехать на уровне Альпин, Стролла или иногда Феррари так как эти чувствительны ко всему - ветру, пыли, солнцу, тучке и тд. Вилы уже не 10-я команда на решетке, а оценивают так будто Алекс секунду из ничего берет
+4
-4
0
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ALMANAC
Лоусон звезд с неба не хватал, но отметился обгонами на Леклера и защитой от Стролла. Не испортил в целом.
+2
-2
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Scorpio
Леклер слишком высоко. я смотрел все практики, фуры весь уикенд не ехали, он еще и ушатался в стену, какое 12 место.

И почему Гасли не на 3 месте, что еще он должен был сделать, побить Алонсо?
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Великий Алонсо
Рейтинг гонщиков за всю историю Формулы-1:
1) Фернандо Алонсо.
+2
-2
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Данил Колпиков
Ответ whoisme
Наверное выражу не популярное мнение. Но сколько Албону такие оценки будут? Очевидно болид под него и при этом болид неплох, он точно лучше АТ, АР, Хааса, был бы там пилот не Сержант объезжал 6 болидов на изи. И впечатление что болид может ехать на уровне Альпин, Стролла или иногда Феррари так как эти чувствительны ко всему - ветру, пыли, солнцу, тучке и тд. Вилы уже не 10-я команда на решетке, а оценивают так будто Алекс секунду из ничего берет
Учитываются результаты всего уикенда. У Албона 4 место на квале, это топ результат. Если бы оценивался только гран-при то согласен, оценка заввшена
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