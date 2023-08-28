Алонсо – лучший гонщик Гран-при Нидерландов, Лоусон – 7-й по версии The Race

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов.

Эксперт Эдд Стро после каждого этапа распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления на протяжении всего уик-энда.

Победитель гонки из «Ред Булл» занял вторую строчку, уступив лидерство представителю «Астон Мартин» Фернандо Алонсо – гонщику дня по версии фанатов. Также в топ-3 попал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вслед за которым расположились проведший сенсационную квалификацию Алекс Албон («Уильямс») и призер заезда Пьер Гасли («Альпин»).

Лиам Лоусон, заменивший в составе «Альфа Таури» травмированного , оказался на седьмой позиции, его напарник Юки Цунода стал 14-м. Неудачным Гран-при вышел для ряда гонщиков топ-команд: пилот « » Джордж Расселл занял девятое место в рейтинге, напарник Ферстаппена Серхио Перес – десятое, Шарль Леклер из «Феррари» – 12-е.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов (The Race)

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Алекс Албон («Уильямс»)

5. Пьер Гасли («Альпин»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Джордж Расселл («Мерседес»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

11. Оскар Пиастри («Макларен»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Юки Цунода («Альфа Таури»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Логан Сарджент («Уильямс»)

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

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