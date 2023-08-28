Алонсо – лучший гонщик Гран-при Нидерландов, Лоусон – 7-й по версии The Race
Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов.
Эксперт Эдд Стро после каждого этапа распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления на протяжении всего уик-энда.
Победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял вторую строчку, уступив лидерство представителю «Астон Мартин» Фернандо Алонсо – гонщику дня по версии фанатов. Также в топ-3 попал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вслед за которым расположились проведший сенсационную квалификацию Алекс Албон («Уильямс») и призер заезда Пьер Гасли («Альпин»).
Лиам Лоусон, заменивший в составе «Альфа Таури» травмированного Даниэля Риккардо, оказался на седьмой позиции, его напарник Юки Цунода стал 14-м. Неудачным Гран-при вышел для ряда гонщиков топ-команд: пилот «Мерседеса» Джордж Расселл занял девятое место в рейтинге, напарник Ферстаппена Серхио Перес – десятое, Шарль Леклер из «Феррари» – 12-е.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов (The Race)
Что случилось на Гран-при Нидерландов: дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры
И почему Гасли не на 3 месте, что еще он должен был сделать, побить Алонсо?
1) Фернандо Алонсо.