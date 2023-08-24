Индикар. Эрикссон перейдет в «Андретти» в 2024-м, место Грожана под угрозой
Гонщик «Чип Гэнасси» Маркус Эрикссон продолжит карьеру в «Индикаре» в составе «Андретти».
«Андретти» подтвердила трех пилотов на сезон-2024 – Эрикссона, Колтона Херту и Кайла Кирквуда. Таким образом, еще один экс-гонщик «Формулы-1» Ромен Грожан может потерять место.
Маркус является победителем «500 миль Индианаполиса» 2022 года, в нынешнем сезоне 32-летний швед занимает шестую строчку в чемпионате.
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