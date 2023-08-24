Индикар. Эрикссон перейдет в «Андретти» в 2024-м, место Грожана под угрозой

Гонщик «Чип Гэнасси» продолжит карьеру в « » в составе « ».

«Андретти» подтвердила трех пилотов на сезон-2024 – Эрикссона, и Кайла Кирквуда. Таким образом, еще один экс-гонщик «Формулы-1» может потерять место.

Маркус является победителем «500 миль Индианаполиса» 2022 года, в нынешнем сезоне 32-летний швед занимает шестую строчку в чемпионате.

«Макларен» подал в суд на Палоу за отказ от обязательства перехода в команду «Индикара» в 2024 году