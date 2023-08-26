Кристиан Хорнер о Риккардо: «Обычный человек восстанавливается от такой травмы 10-12 недель. Но гонщики «Ф-1» не являются обычными людьми»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о возможных сроках восстановления Даниэля Риккардо.

Риккардо, который по ходу нынешнего сезона занял место в «Альфа Таури» вместо Ника де Вриса, попал в аварию в пятничной практике перед Гран-при Нидерландов. И получил перелом запястья. На этапе в Зандворте Риккардо заменит Лиам Лоусон.

«Даниэль сегодня улетел в Барселону. Возможно, завтра ему предстоит еще одна небольшая операция, чтобы привести в порядок место перелома – сам перелом довольно чистый.

Ну а дальше все будет зависеть от сроков восстановления – посмотрим, сколько времени это займет. Любой обычный человек восстанавливается от такой травмы 10-12 недель, но мы ведь знаем, что гонщики «Формулы-1» не являются обычными людьми. Так что весь вопрос в том, как пойдет процесс восстановления и сколько он займет. Может три недели? Может месяц? Может шесть недель? Пока этого никто не знает.

Уверен, в глубине души Даниэль надеется вернуться к Гран-при Сингапура (15-17 сентября), ставит это как цель. Но, с другой стороны, трасса в Сингапуре – одна из самых сложных в календаре. Так что посмотрим», – рассказал Хорнер.

Риккардо сломал руку в аварии – проиграл хитрому повороту в тренировке. Место в «Ф-1» пока уплыло новичку

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nothern Lord
А Макс восстановился бы за 3 дня - добавил Хорнер.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий