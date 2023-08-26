Кристиан Хорнер о Риккардо: «Обычный человек восстанавливается от такой травмы 10-12 недель. Но гонщики «Ф-1» не являются обычными людьми»

Руководитель « » поделился мнением о возможных сроках восстановления .

Риккардо, который по ходу нынешнего сезона занял место в « » вместо Ника де Вриса, попал в аварию в пятничной практике перед Гран-при Нидерландов. И получил перелом запястья. На этапе в Зандворте Риккардо заменит .

«Даниэль сегодня улетел в Барселону. Возможно, завтра ему предстоит еще одна небольшая операция, чтобы привести в порядок место перелома – сам перелом довольно чистый.

Ну а дальше все будет зависеть от сроков восстановления – посмотрим, сколько времени это займет. Любой обычный человек восстанавливается от такой травмы 10-12 недель, но мы ведь знаем, что гонщики «Формулы-1» не являются обычными людьми. Так что весь вопрос в том, как пойдет процесс восстановления и сколько он займет. Может три недели? Может месяц? Может шесть недель? Пока этого никто не знает.

Уверен, в глубине души Даниэль надеется вернуться к Гран-при Сингапура (15-17 сентября), ставит это как цель. Но, с другой стороны, трасса в Сингапуре – одна из самых сложных в календаре. Так что посмотрим», – рассказал Хорнер.

Риккардо сломал руку в аварии – проиграл хитрому повороту в тренировке. Место в «Ф-1» пока уплыло новичку