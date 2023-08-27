Шарль Леклер о решении остаться на трассе на поврежденном болиде: «Честно говоря, мы просто ждали дождя»

Пилот «Феррари» рассказал, зачем оставался на трассе почти до самого конца Гран-при Нидерландов, несмотря на сильные повреждения машины.

«Уже на первом круге, когда машина уже получила повреждения, по ощущениям потери в прижимной силе были значительно выше того, о чем мне говорили в команде по радио.

Изначально речь шла о потере 5-10 пунктов прижимной силы, как мне говорили, но потом по поведению машины я осознал, что речь идет скорее о 60 пунктах – а это уже машина просто из другой категории. Так что уже после первого круга падать ниже нам было просто некуда.

И мы, если честно, просто ждали дождя. Понятное дело, что под дождем управлять машиной, которая потеряли 60 пунктов прижимной силы, тоже очень непросто. Но в дождь мог начаться хаос, в дождь ты можешь сделать что-то совсем не так, как остальные – и тогда, может быть, заработать 1-2 очка. Ведь важен каждый заработанный балл. Так что нам не хотелось слишком рано сдаваться. Но потом мы поняли, что дождя не будет. То есть, в итоге он все-таки начался, но было уже слишком поздно», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры