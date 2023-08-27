Фернандо Алонсо: «Думал о том, чтобы атаковать Ферстаппена в конце гонки – но также не хотел рисковать вторым местом»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Нидерландов, оставшись довольным своим выступлением.

«Это была одна из тех гонок, в которых тебе нужно сохранять предельную концентрацию до самого конца. Я очень рад тому, что впервые с этапа в Канаде мы вернулись на подиум. Ведь моей целью было на ту позицию, на которой мы были в начале года – быть второй силой позади «Ред Булл».

Сегодня, как я уже говорил, ключевым элементом было доверие. В таких условиях нужно доверять своей машине и сегодня это ощущение у меня было

Наша машина была быстра и на сликах, и на промежуточных шинах, а быстрее всего она смотрелась на старте гонки, когда дождь был совсем слабым, а мы при этом ехали на сликах. У меня были отличные дуэли с Норрисом и Расселлом.

Я почти что даже разозлился, когда пришлось переходить на промежуточные шины, но выбора не было. Но это был один из тех редких моментов, когда ты чувствуешь себя единым целым со своим болидом, что бы ни происходило.

Конечно же, я думал о том, чтобы попробовать атаковать Макса в конце гонки. Наибольшие шансы были в первом и третьем повороте, мы заранее все обсудили с командой по радио. Но при этом для меня также было очевидно и то, что я не хочу рисковать потерей второго места. И команда сказала мне самому решать, как действовать.

Я довольно сильно рискнул в 14-м повороте, когда шины еще не было до конца прогреты, просто чтобы оказаться как можно ближе к Максу в первом повороте. Но в итоге это не сработало так, как мне хотелось.

Я также немного экспериментировал с траекториями, чтобы понять, есть ли у меня шанс как-то удивить Макса в какой-то момент.

Возможно, пока рано говорить о том, способны ли мы вновь стать второй силой позади «Ред Булл». Однако последние обновления определенно улучшили машину. На следующей неделе этап в Монце, на совершенно другой трассе, там и посмотрим, где мы находимся в данный момент», – рассказал Алонсо.

Алонсо – атлант: прорубился на подиум внезапнейшими обгонами! В дождь, посуху, один после пит-стопа – вообще магия

4 комментария

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proto88
Дед сегодня просто деклассировал весь распиареный молодняк. Одного за другим.
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Minuvert
Алонсо после гонки пошутил о том, что не стал Макса атаковать из-за того, что переживал как бы голландская толпа не растерзала его
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Grigori86
Как Алонсо на сликах под дождём ехал! Сразу вспомнмлся ГП России 21. Там тоже Ало на сликах под дождём феерил.
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Grigpar
Сегодня пелотон просто разложил. При атаках на Макса и вправду шел на риск. были моменты, где мог и улететь, когда полез на мокрую траекторию.
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