Фернандо Алонсо: «В таких условиях нужна машина, которой ты полностью доверяешь – сегодня так и было»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Нидерландов.

Алонсо отметил, что остался очень доволен работой болида и вторым местом на финише гонки.

«Гонка получилась весьма интенсивной – и очевидно, что в дождевых условиях мы оказались быстры. Возможно, мы на один круг опоздали с моментом проведения пит-стопа, но сегодня машина в любом случае просто летела.

В таких условиях тебе нужна машина, которой ты полностью доверяешь – и сегодня я своей машине доверял.

Возможность разделить подиум с Максом и Пьером – это правда особенный момент. А еще это и правда особенная трасса. И да, на последнем рестарте я думал о том, чтобы попробовать провести атаку», – рассказал Алонсо.

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6 комментариев

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Jurgen Klinsmann
тогда бы деду было лучше на моем хундай акценте, я своей ласточке ой как доверяю
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Grigpar
АМ не только 1-й пит пропустили. Они еще и 2-й тоже задержали просто не для чего. Затем пит-стоп запороли, что стоило позиции. Алонсо это отыграл, но в другой раз могло все закончится иначе. Такие детские ошибки допускать нельзя. Все это напомнило СПА и их выходка со Строллом и 1-й попыткой в квале для обоих пилотов.
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Великий Алонсо
Фернандо сегодня летел, выжимал все соки из ведра! А сам темп АМ не особо, 30 кругов не мог толком оторваться от Гасли. Но хорошо что был в итоге дождь, как раз решает индивидуальное мастерство пилота в этот момент
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Jurgen Klinsmann
Ответ Grigpar
АМ не только 1-й пит пропустили. Они еще и 2-й тоже задержали просто не для чего. Затем пит-стоп запороли, что стоило позиции. Алонсо это отыграл, но в другой раз могло все закончится иначе. Такие детские ошибки допускать нельзя. Все это напомнило СПА и их выходка со Строллом и 1-й попыткой в квале для обоих пилотов.
на втором наоборот правильно сделали как мне показалось, так как перез, который заехал на круг раньше, потерял около 4 секунд за один круг относительно алонсо, и еще больше относительно макса.
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Grigpar
Ответ Jurgen Klinsmann
на втором наоборот правильно сделали как мне показалось, так как перез, который заехал на круг раньше, потерял около 4 секунд за один круг относительно алонсо, и еще больше относительно макса.
Затея была понятна, но вряд ли реализовали бы. Надо смотреть.
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AVKU
Ответ Grigpar
АМ не только 1-й пит пропустили. Они еще и 2-й тоже задержали просто не для чего. Затем пит-стоп запороли, что стоило позиции. Алонсо это отыграл, но в другой раз могло все закончится иначе. Такие детские ошибки допускать нельзя. Все это напомнило СПА и их выходка со Строллом и 1-й попыткой в квале для обоих пилотов.
Сегодня урок для сервисменов был бесплатный. Надеюсь, они его выучат. Зато машина действительно хороша была!
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