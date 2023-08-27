Фернандо Алонсо: «В таких условиях нужна машина, которой ты полностью доверяешь – сегодня так и было»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Нидерландов.
Алонсо отметил, что остался очень доволен работой болида и вторым местом на финише гонки.
«Гонка получилась весьма интенсивной – и очевидно, что в дождевых условиях мы оказались быстры. Возможно, мы на один круг опоздали с моментом проведения пит-стопа, но сегодня машина в любом случае просто летела.
В таких условиях тебе нужна машина, которой ты полностью доверяешь – и сегодня я своей машине доверял.
Возможность разделить подиум с Максом и Пьером – это правда особенный момент. А еще это и правда особенная трасса. И да, на последнем рестарте я думал о том, чтобы попробовать провести атаку», – рассказал Алонсо.
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