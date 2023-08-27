Шарль Леклер о сходе: «Контакт с болидом Пиастри был минимальным. Но после этого у нас начались безумные проблемы»

Пилот « » прокомментировал свой сход с дистанции .

По словам Леклера, его болид получил серьезные повреждения после небольшого контакта с « » .

Также Леклер объяснил, почему поехал в боксы за промежуточными шинами, хотя команда могла узнать об этом в тот момент, когда монегаск уже ехал по пит-лейн.

«Думаю, это стало результатом контакта с болидом Оскара Пиастри. И это очень странно, потому что контакт был минимальным. К сожалению, должно быть, в результате была повреждена какая-то очень важная для аэродинамики деталь. И после этого у нас начались просто безумные трудности.

Что касается проблемы с пит-стопом, то даже с учетом того, что ребята не были готовы, я понимал, что решение заехать сразу же будет правильным. Просто потому, что мы бы потеряли намного больше времени, оставшись на трассе. И выиграли мы все равно больше, чем проиграли. Я не жалею о том, что мы так поздно приняли решение ехать в боксы, просто мы могли бы сработать оптимальнее», – рассказал Леклер.

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