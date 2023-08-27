Шарль Леклер о сходе: «Контакт с болидом Пиастри был минимальным. Но после этого у нас начались безумные проблемы»

Теги Феррари Макларен Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход с дистанции Гран-при Нидерландов.

По словам Леклера, его болид получил серьезные повреждения после небольшого контакта с «Маклареном» Оскара Пиастри.

Также Леклер объяснил, почему поехал в боксы за промежуточными шинами, хотя команда могла узнать об этом в тот момент, когда монегаск уже ехал по пит-лейн.

«Думаю, это стало результатом контакта с болидом Оскара Пиастри. И это очень странно, потому что контакт был минимальным. К сожалению, должно быть, в результате была повреждена какая-то очень важная для аэродинамики деталь. И после этого у нас начались просто безумные трудности.

Что касается проблемы с пит-стопом, то даже с учетом того, что ребята не были готовы, я понимал, что решение заехать сразу же будет правильным. Просто потому, что мы бы потеряли намного больше времени, оставшись на трассе. И выиграли мы все равно больше, чем проиграли. Я не жалею о том, что мы так поздно приняли решение ехать в боксы, просто мы могли бы сработать оптимальнее», – рассказал Леклер.

Ферстаппен в шаге от мегарекорда Феттеля: сегодня может выиграть девятую гонку подряд

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WINWOLF
У Леклера вся карьера в Фурах сплош чёрное-белое. Но чаще чёрное.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
щас придут нищие, что гонки под стекломоем смотрят, и скажут, что даже Лоусон прошел Леклера.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex1382
может проблемы начались после того как Леклер по траве и поребрикам скаканул?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий