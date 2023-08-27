Магнуссен стартует с пит-лейн на Гран-при Нидерландов после замены мотора

Теги ФИА Формула-1 регламент Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Нидерландов Авто

«Хаас» решил заменить элементы силовой установки на болиде Кевина Магнуссена.

Датчанин превысил лимит на сезон по ДВС, турбинам, модулям MGU-H, батареям и блокам электроники и произвел замены в условиях закрытого парка. Таким образом, Магнуссен начнет Гран-при Нидерландов с пит-лейн.

Квалификацию Кевин завершил 18-м.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

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