Магнуссен стартует с пит-лейн на Гран-при Нидерландов после замены мотора
«Хаас» решил заменить элементы силовой установки на болиде Кевина Магнуссена.
Датчанин превысил лимит на сезон по ДВС, турбинам, модулям MGU-H, батареям и блокам электроники и произвел замены в условиях закрытого парка. Таким образом, Магнуссен начнет Гран-при Нидерландов с пит-лейн.
Квалификацию Кевин завершил 18-м.
Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й
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