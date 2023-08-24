Льюис Хэмилтон: «Работаем над тем, чтобы сократить отрыв «Ред Булл». Сможем ли мы это сделать – покажет следующий сезон»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон согласился с мнением Шарля Леклера, который считает возможным доминирование «Ред Булл» в «Ф-1» до 2026 года.

Хэмилтон отметил, что текущее преимущество позволяет «Ред Булл» раньше других начинать работу над машиной следующего года.

«Впереди нас не ждут какие-то серьезные изменения регламента, так что я буду надеяться, что этого все-таки не случится.

Но факт в том, что «Ред Булл» намного впереди всех остальных и, что вполне вероятно, на несколько месяцев раньше остальных начали разработку своего болида следующего года.

В чемпионате их преимущество составляет 100-200 очков, так что Шарль может быть вполне прав. Тем не менее, мы упорно работаем над тем, чтобы постепенно прибавлять в скорости и сокращать отрыв от «Ред Булл». Сможем ли мы это сделать – покажет следующий сезон», – рассказал Хэмилтон.

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