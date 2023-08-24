Шарль Леклер: «У «Ред Булл» очень большое преимущество, догнать их до смены регламента будет трудно»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказал опасения относительно продолжения серии доминирования «Ред Булл».
Леклер считает, что преимущество «Ред Булл» сейчас настолько велико, что конкуренты смогут догнать австрийскую команду только в 2026 году, при смене технического регламента.
«Именно это мы и пытаемся сделать. Но у «Ред Булл» очень большое преимущество и догнать их до смены регламента будет очень трудно.
При этом мне кажется, что сейчас ситуация отличается от того, что было раньше. В квалификациях мы намного ближе к «Ред Булл». Обычно, когда команда доминирует над соперниками, это происходит и в квалификациях, и в гонках. Но сейчас по какой-то причине в гонках их отрыв намного больше, чем в квалификациях.
Вот почему мы в первую очередь работаем над улучшением своего гоночного темпа – потому что именно в гонках «Ред Булл» далеко впереди. И нас ждет много работы. В ближайших гонках мы должны добиться некоторых улучшений в работе болида, у нас будут обновления, которые должны помочь команде сделать шаг вперед, хотя нас могут ждать и какие-то неожиданные сюрпризы. Современные болиды настолько чувствительны, что даже небольшое изменение может привезти к большим результатам. Надеюсь, что у нас все получится», – рассказал Леклер.
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