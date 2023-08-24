Шарль Леклер: «У «Ред Булл» очень большое преимущество, догнать их до смены регламента будет трудно»

Пилот « » высказал опасения относительно продолжения серии доминирования « ».

Леклер считает, что преимущество «Ред Булл» сейчас настолько велико, что конкуренты смогут догнать австрийскую команду только в 2026 году, при смене технического регламента.

«Именно это мы и пытаемся сделать. Но у «Ред Булл» очень большое преимущество и догнать их до смены регламента будет очень трудно.

При этом мне кажется, что сейчас ситуация отличается от того, что было раньше. В квалификациях мы намного ближе к «Ред Булл». Обычно, когда команда доминирует над соперниками, это происходит и в квалификациях, и в гонках. Но сейчас по какой-то причине в гонках их отрыв намного больше, чем в квалификациях.

Вот почему мы в первую очередь работаем над улучшением своего гоночного темпа – потому что именно в гонках «Ред Булл» далеко впереди. И нас ждет много работы. В ближайших гонках мы должны добиться некоторых улучшений в работе болида, у нас будут обновления, которые должны помочь команде сделать шаг вперед, хотя нас могут ждать и какие-то неожиданные сюрпризы. Современные болиды настолько чувствительны, что даже небольшое изменение может привезти к большим результатам. Надеюсь, что у нас все получится», – рассказал Леклер.

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