Шарль Леклер: «В какой-то момент гонок в сезоне станет слишком много»

Пилот « » призвал «Формулу-1» не увеличивать количество гонок в сезоне.

По мнению Леклера, 24 гран-при за год – это предельное количество, учитывая нагрузку на персонал команд.

«Нет, больше не нужно. С одной стороны, я все понимаю. Поставьте себя на место «Формулы-1» – ваш спорт переживает настоящий бум, популярность растет, и это здорово. Тут нам всем повезло.

Но в то же самое время я понимаю, что в какой-то момент гонок станет слишком много. Не для нас, пилотов, поскольку у нас как раз все хорошо. А гонщики, которые жалуются, возможно просто не осознают, каково так работать механикам, инженерам. Ребята, которые занимаются логистикой, приезжают на автодром на три дня раньше нас, а уезжают на два дня позже. Так что им очень непросто.

Лично я рад каждой возможности оказаться за рулем болида, но мне кажется, что Гран-при должен оставаться уникальным событием. А если гонки будут проходить каждую неделю, эта уникальность ощущений, когда ты приезжаешь на гонку, потеряется», – рассказал Леклер.

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