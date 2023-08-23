Фредерик Вассер о словах Марко про двигатели для 2026 года: «Думаю, все это просто игра»

Руководитель « » прокомментировал недавние высказывания о ситуации с разработкой двигателей для сезона-2026.

В своем интервью, которые многими было истолковано неправильно, Марко говорил о том, что у « » может быть преимущество над конкурентами в вопросе разработки электрической составляющей силовой установки. Что в большей степени являлось лишь догадками.

«Нет. Я думаю, что все это просто игра. Это просто игра и я бы не хотел давать комментарии относительно ситуации с разработкой двигателей. Могу сказать, что мы работаем.

У нас хорошая ситуация. Разумеется, всегда хочется большего, добиться большего в разработках, иметь больше вариантов и так далее. Но условия одинаковы для всех. Честно говоря, я бы предпочел избежать необходимости говорить о других командах и производителях. У нас же все идет неплохо.

Конечно, опять же, хотелось бы большего. Но мне кажется, что такой подход свойственен любой команде «Ф-1» – дайте людям что-то и они все равно захотят добиться большего. И такой настрой очень важен. Как бы то ни было, мы следуем плану и даже немного опережаем график. С нашей стороны все идет хорошо», – рассказал Вассер.

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