Даниэль Риккардо: «Много тренировался и полностью готов ко второй половине сезона»

Теги Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал о том, с каким настроем подходит к старту второй половине сезона.

«С нетерпением жду возвращения в Зандворт, особенно с учетом того, что там стартует вторая половина сезона. До летнего перерыва в чемпионате я успел провести всего две гонки, так что я хоть и рад был возможности отдохнуть, в последние недели я много тренировался, чтобы с точки зрения физической подготовки быть полностью готовым ко второй половине сезона.

Возвращение в «Ф-1» получилось фантастическим, две первые гонки с командой прошли отлично. И сейчас я мотивирован добиться большего. Я чувствую себя отлично и с нетерпением жду этап в Зандворте – на скоростной трассой со всегда отличной атмосферой», – рассказал Риккардо.

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1 комментарий

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Лев Соловьёв
Чтож, Дэн, будем надеяться
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