Дэймон Хилл: «Фанат Шумахера угрожал застрелить меня, если я переквалифицирую Михаэля на Гран-при Германии-1994»

Дэймон Хилл рассказал об угрозах расправы во время борьбы с Михаэлем Шумахером.

Британец, выступавший за « », в 1994 году сражался за титул с Шумахером из « », который в итоге опередил Хилла на одно очко. Перед Гран-при Германии Дэймон узнал, что ему угрожает фанат немецкого пилота.

«Я приехал в на фоне мании Михаэля Шумахера, и меня встретили два полицейских. Они сказали, что у них есть угроза в письменной форме от фаната Шумахера, и там говорится, что меня застрелят, если я переквалифицирую Михаэля.

Мне в буквальном смысле пришлось скрываться в комнате в гостинице. На автодром меня привезла полиция.

[Во время парада пилотов] я сидел рядом с и цеплялся за него. Пускали фейерверки – после этого я был на грани нервного срыва», – поделился воспоминаниями чемпион 1996 года в подкасте F1 Nation.

Хилл квалифицировался третьим в Германии, Шумахер – четвертым, в гонке оба пилота не заработали очки.

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