Фернандо Алонсо: «Не сомневался, что если окажусь за рулем такой же быстрой машины, смогу бросить вызов Михаэлю Шумахеру»

Пилот « » поделился воспоминаниями о соперничестве с .

Алонсо выиграл два своих титула в 2005 и 2006 году, остановив победную серию Шумахера из пяти выигранных подряд чемпионатов.

«Когда я только пришел в «Формулу-1», там доминировал Михаэль Шумахер. Но я никогда не считал себя медленнее Михаэля. Возможно, с учетом того, что моя карьера в «Ф-1» на тот момент только начиналась, подход был как у камикадзе – но я никогда не сомневался в себе.

И не сомневался, что если окажусь за рулем такой же быстрой машины, однажды я смогу бросить ему вызов», – рассказал Алонсо.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» по особой матмодели за сезон: Норрис и пилоты «Феррари» мощнее Алонсо, Ферстаппен выжигал не все время