Фернандо Алонсо: «Не сомневался, что если окажусь за рулем такой же быстрой машины, смогу бросить вызов Михаэлю Шумахеру»

Теги Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о соперничестве с Михаэлем Шумахером.

Алонсо выиграл два своих титула в 2005 и 2006 году, остановив победную серию Шумахера из пяти выигранных подряд чемпионатов.

«Когда я только пришел в «Формулу-1», там доминировал Михаэль Шумахер. Но я никогда не считал себя медленнее Михаэля. Возможно, с учетом того, что моя карьера в «Ф-1» на тот момент только начиналась, подход был как у камикадзе – но я никогда не сомневался в себе.

И не сомневался, что если окажусь за рулем такой же быстрой машины, однажды я смогу бросить ему вызов», – рассказал Алонсо.

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