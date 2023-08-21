Валттери Боттас: «После летнего перерыва у «Альфа Ромео» запланированы обновления болида, но все будет зависеть от других команд»

Пилот « » оценил перспективы команды второй половине сезона.

На данный момент команда занимает девятое место в Кубке конструкторов, за первую половину чемпионата команда смогла набрать девять очков.

«После летнего перерыва у нас запланированы некоторые обновления болида, но все будет зависеть от других команд. Если соперники тоже сделают шаг вперед, то наше положение не изменится.

Однако если команд, которые подготовят значительные обновления, будет не слишком много, тогда мы сможем надеется более регулярно попадать в топ-10. Так что тут все зависит не только от нас», – рассказал Боттас.

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