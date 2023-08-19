Джанкарло Минарди: «Будем надеяться, в следующем году соперники смогут приблизиться к Ферстаппену и «Ред Булл»

считает нынешний сезон «Формулы-1» интересным даже с учетом доминирования Макса Ферстаппена и « ».

Президент автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, а также бывший владелец команды «Минарди» отметил, что соперникам будет трудно догнать «Ред Булл» в ближайшие годы, но при этом команды ведут очень интересную борьбу за второе место.

«Думаю, остальным гонщикам остается только подсчитывать, сколько раз они увидят задние габаритные фонари на болиде Ферстаппена.

Я не вижу особых изменений в данном отношении, я вообще не вижу каких-либо возможностей у других команд для того, чтобы опередить и «Ред Булл» в этом сезоне. Команда действительно хороша, так что соперникам будет трудно обойти их в ближайшие годы.

В «Формуле-1» нельзя взять и внезапно придумать какое-то решение. Нужно идти вперед шаг за шагом, только так можно добиться прогресса. Чтобы добиться хороших результатов в «Формуле-1», нужно пройти очень длинный путь, а люди порой этого не понимают. Поэтому трудно предсказать, где в следующем году соперники окажутся относительно «Ред Булл». Но будем надеяться, что они смогут к ним приблизиться, ведь мы пока даже не знаем, каков максимальный потенциал «Ред Булл».

Позади Ферстаппена мы видим отличную борьбу за места на подиуме, и лично я наслаждаюсь, наблюдая за этой борьбой. Мы видим действительно отличное сражение между « », « », «Астон Мартин» и «Феррари», – рассказал Минарди.

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