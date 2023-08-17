Ферстаппен получит от организаторов новый трофей за победу на Гран-при Венгрии – изначальный случайно разбили на подиуме

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит новый трофей за победу на Гран-при Венгрии в конце сентября.

Во время церемонии награждения после Гран-при Венгрии Ландо Норрис случайно разбил трофей, который был вручен Ферстаппену за победу в гонке.

В качестве трофеев на этапе используются вазы из традиционного венгерского фарфора, производство которого обычно занимает полгода и расписывается вручную командой из 30 местных мастеров-мануфактурщиков. Стоимость такой вазы составляет от $40000 за штуку.

Вскоре после инцидента компания Herendi Porcelán заявила, что сделает для Ферстаппена новый трофей. И теперь глава автодрома Симон Аттила сообщил о сроках производства:

«Производство нового трофея стартовало в начале августа, сейчас идет процесс покраски и нанесения позолоты. Работа будет закончена самое позднее к концу сентября».

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2 комментария

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Minuvert
Нормально так венгры в три раза сократили рабочий цикл производства
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Gonshic
разбитый, надо склеить и выставить на аукцион, уйдет за 300 000 евров без вопросов )))
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