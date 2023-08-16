Руководитель отдела производительности «Астон Мартин»: «У нас в запасе еще есть бюджет для дальнейшего развития болида»

Руководитель отдела производительности « » Том Маккалоу рассказал о планах команды по доработке болида.

По словам Маккалоу, у «Астон Мартин» еще остается достаточно средств в бюджете, чтобы продолжать работать над улучшением болида.

«Речь никогда не идет о чем-то одном в контексте улучшения болида, зацикливаться на одном направлении может быть опасно.

Наша работа заключается в том, чтобы понять, что мы на самом деле сделали с нашим болидом – оценить его работу на трассе относительно данных разработки, определить уровень конкурентоспособности в медленных, среднескоростных и быстрых поворотах, оценить скорость на прямых – с DRS и без нее. При этом очевидно, что у каждой трассы свои требования. Так что если говорить об анализе этих данных, я думаю, что мы поняли, что именно сделали с машиной.

Обновления, которые появятся во второй половине сезона, должны позволить уже сейчас решить некоторые из проблем. Начиная с этапа в Зандворте мы будем продолжать заниматься развитием болида, в определенной степени этот процесс будет идти до конца сезона. У нас в запасе еще есть бюджет для дальнейшего развития болида. Таков наш план на вторую половину сезона», – рассказал Маккалоу.

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