Дэвид Крофт: «Буду очень удивлен, если что-либо когда-либо приблизится по накалу к последнему кругу Гран-при Абу-Даби 2021 года»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Комментатор «Формулы-1» на Sky Sports Дэвид Крофт поделился воспоминаниями о Гран-при Абу-Даби 2021 года.

По словам Крофта, по ходу сезона у него возникало предчувствие, что судьба титула будет решаться в последней гонке, но что именно такой концовки предвидеть не мог никто.

После рестарта гонки на последнем круге Максу Ферстаппену удалось обогнать Льюиса Хэмилтона и выиграть свой первый чемпионский титул.

«Думаю, что из всех гонок, что я когда-либо освещал – а я могу бесконечно рассказывать о великих гонках, – я буду очень удивлен, если что-либо когда-либо приблизится по накалу к тому, что происходило на последнем круге Гран-при Абу-Даби 2021 года. Я буду не только в шоке, но также буду удивлен, что «Формуле-1» удалось это сделать.

Вообще я помню, как мы с коллегами сидели в офисе в один из дней, где-то за восемь Гран-при до окончания сезона. И я сказал, что эта борьба будет идти до самого конца. И развязка наступит на Гран-при Абу-Даби, где у них (Хэмилтона и Ферстаппена) будет одинаковое количество очков.

Я просто видел это. Потому что это был один из тех особых сезонов, так и вышло. Думали ли мы, что развязка случится на последнем круге? Нет, да и на протяжении всей гонки не казалось, что все это может вылиться в нечто большее. Но этим спорт и прекрасен, все может измениться в одно мгновение», – рассказал Крофт.

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4 комментария

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гилберт
Это был великий круг! Но не менее чумовой круг и финиш был и в Сан Паулу.
+7
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Minuvert
Ответ гилберт
Это был великий круг! Но не менее чумовой круг и финиш был и в Сан Паулу.
В Бразилии может даже круче было, там получилось, что чемпионами успели побывать 2 человека. Масса, правда, всего полминуты чемпионил
+3
0
+3
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гилберт
Ответ Minuvert
В Бразилии может даже круче было, там получилось, что чемпионами успели побывать 2 человека. Масса, правда, всего полминуты чемпионил
Оба этих момента золотой фонд Ф-1, от которых захватывает дух.
+3
0
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Семен Клейменов
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