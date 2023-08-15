Шарль Леклер: «Вассеру удалось создать вокруг команды защитный пузырь – и воздействия со стороны не влияют на «Феррари»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил работу Фредерика Вассера по защите команды от влияния прессы.
По мнению Леклера, благодаря Вассеру команда перестала обращать внимание на критику в прессе и соцсетях и старается сосредоточиться только на работе:
«Думаю, нам удалось создать вокруг команды своего рода защитный пузырь, благодаря чему внешние воздействия не слишком влияют на команду, и это хорошо.
Мне кажется, что Фред Вассер очень быстро во всем разобрался и сразу понял, что в прошлом пресса могла оказывать определенное влияние на команду, так что в начале сезона этому вопросу был отдан приоритет.
И в этом плане мы сделали несколько шагов вперед. Так что лично мне кажется, что команда больше не чувствует давление со стороны прессы.
Разумеется, бывают моменты, с которыми очень непросто справиться, но это касается вообще всех в паддоке – хотя «Феррари», конечно, всегда находилась в центре всеобщего внимания».
Леклер также считает, что в этом сезоне команде проще справиться с разочарованием и найти правильный путь для дальнейшего развития, чем было в 2020 году:
«В 2020 году мы всей командой уже прошли через нечто подобное – когда результаты были явно не столь хороши, как мы ожидали в начале сезона. Вообще это сложно, но я считаю, что главное в такие моменты – иметь четкое направление для дальнейшей работы, ведь когда все идет совсем не так, как вам надо, можно очень легко сбиться с пути.
Зачастую это происходит не из-за какой-то одной вещи, а сочетания нескольких факторов, которое приводит к тому, что вы движетесь в неправильном направлении. И вам очень важно определить именно проблемные места и работать над их решением, а не ставить под сомнения все решения подряд. И я думаю, что в этот раз мы неплохо справились.
В 2020 году мне казалось, что найти выход из ситуации будет намного сложнее. В этом же году я сразу почувствовал, что мы на правильном пути. И что наша работа движется в верном направлении».
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