Шарль Леклер: «Вассеру удалось создать вокруг команды защитный пузырь – и воздействия со стороны не влияют на «Феррари»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил работу Фредерика Вассера по защите команды от влияния прессы.

По мнению Леклера, благодаря Вассеру команда перестала обращать внимание на критику в прессе и соцсетях и старается сосредоточиться только на работе:

«Думаю, нам удалось создать вокруг команды своего рода защитный пузырь, благодаря чему внешние воздействия не слишком влияют на команду, и это хорошо.

Мне кажется, что Фред Вассер очень быстро во всем разобрался и сразу понял, что в прошлом пресса могла оказывать определенное влияние на команду, так что в начале сезона этому вопросу был отдан приоритет.

И в этом плане мы сделали несколько шагов вперед. Так что лично мне кажется, что команда больше не чувствует давление со стороны прессы.

Разумеется, бывают моменты, с которыми очень непросто справиться, но это касается вообще всех в паддоке – хотя «Феррари», конечно, всегда находилась в центре всеобщего внимания».

Леклер также считает, что в этом сезоне команде проще справиться с разочарованием и найти правильный путь для дальнейшего развития, чем было в 2020 году:

«В 2020 году мы всей командой уже прошли через нечто подобное – когда результаты были явно не столь хороши, как мы ожидали в начале сезона. Вообще это сложно, но я считаю, что главное в такие моменты – иметь четкое направление для дальнейшей работы, ведь когда все идет совсем не так, как вам надо, можно очень легко сбиться с пути.

Зачастую это происходит не из-за какой-то одной вещи, а сочетания нескольких факторов, которое приводит к тому, что вы движетесь в неправильном направлении. И вам очень важно определить именно проблемные места и работать над их решением, а не ставить под сомнения все решения подряд. И я думаю, что в этот раз мы неплохо справились.

В 2020 году мне казалось, что найти выход из ситуации будет намного сложнее. В этом же году я сразу почувствовал, что мы на правильном пути. И что наша работа движется в верном направлении».

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3 комментария

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Mr.Alien
Ответ White Pardus
Пузырь это не конкурентноспособный болид...кому что...)
Вассер не мог создать конкурентоспособный болид, он пришел в команду только в январе. Да и не отвечает руководитель команды за строительство машины, скорее за привлечение людей, которые могут построить лучший болид, а плоды этой кадровой работы Фреда мы увидим в лучшем случае году к 2025-2026
+4
0
+4
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RusSt
На самом деле это заметно, стало сильно меньше скандалов, слухов и это обнадеживает немного)
+2
0
+2
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