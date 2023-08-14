Шарль Леклер о продлении контракта: «Моя главная мечта – стать чемпионом в составе «Феррари». Я хочу этого больше, чем чего-либо другого»

Пилот «Феррари» поделился мнением о своем будущем.

Леклер не стал опровергать то, что каждый гонщик рассматривает все варианты, но при этом монегаск отметил, что его главной целью является продление контракта с «Феррари» и борьба за чемпионский титул в составе итальянской команды:

«Разумеется. Мне кажется, каждый гонщик рассматривает различные варианты, как только у него появляется такая возможность.

Но я очень люблю «Феррари». И моя первостепенная цель и главная мечта – стать чемпионом в составе «Феррари». Я хочу этого больше, чем чего-либо другого.

Так что если у меня появится хотя бы минимальный шанс, хоть малейшая возможность сделать это, я не буду ни в чем сомневаться и буду стремиться остаться в «Феррари».

Думаю, сейчас всем в команде совершенно ясно, что в данный момент мы недовольны сложившейся ситуацией, что мы хотим побеждать.

Но, еще раз, я люблю «Феррари». Я чувствую себя здесь как дома. Но я не могу сказать чего-то большего, потому что кроме пары шуток серьезных обсуждений у нас пока не было».

При этом Леклер заверил, что задержка начала переговоров по новому контракту может быть поводом для беспокойства:

«Мне просто кажется, что в данный момент это не является нашим приоритетом: ни для меня, ни для команды. Сейчас мы сосредоточены на том, что действительно важно. А именно – на задаче как можно быстрее стать конкурентоспособнее. А там посмотрим. Но, опять же, я люблю «Феррари» и чувствую себя здесь как дома».

Леклер добавил, что команда сосредоточена на том, чтобы к концу года сократить отставание от «Ред Булл» и выйти на чистое второе место:

«Думаю, что реалистичной целью – по крайней мере, на которой мы хотим сосредоточиться, – является стремление стать сильнейшей командой после «Ред Булл» и стремление сократить отставание от лидеров.

Тогда, уже в 2024 году перед нами, вне всяких сомнений, будет стремление вновь оказаться на вершине и бороться с «Ред Булл».

Это лишь мое мнение, но реалистично оценивая ситуацию я считаю, что до конца этого года мы не сможем догнать « ». Но целью будет хотя бы оказаться впереди «Макларена», «Мерседеса» и «Астон Мартин». Вот наша цель».

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