Лео Туррини: «К Хэмилтону обращался лично президент «Феррари». Но Льюис вежливо отказался»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джон Элканн Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получал предложение о переходе в «Феррари», но ответил отказов.

По информации итальянского журналиста Лео Туррини, предложение Хэмилтону поступило непосредственно от президента «Феррари» Джона Элканна.

«Да, это так. К Хэмилтону обращался лично Элканн. Но, насколько я понимаю, Льюис вежливо отказался от предложения. И его, к сожалению, можно понять», – рассказал Туррини.

В данный момент Хэмилтон продолжает вести переговоры с «Мерседесом» о подписании нового контракта, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению. Нынешний контракт Хэмилтона истекает в конце года.

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1 комментарий

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grag68
Если реально предлагали 50 лямов, надо было соглашаться. В мерсе реально зажрались.
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