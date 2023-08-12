Лео Туррини: «К Хэмилтону обращался лично президент «Феррари». Но Льюис вежливо отказался»

Пилот « » получал предложение о переходе в « », но ответил отказов.

По информации итальянского журналиста Лео Туррини, предложение Хэмилтону поступило непосредственно от президента «Феррари» Джона Элканна.

«Да, это так. К Хэмилтону обращался лично Элканн. Но, насколько я понимаю, Льюис вежливо отказался от предложения. И его, к сожалению, можно понять», – рассказал Туррини.

В данный момент Хэмилтон продолжает вести переговоры с «Мерседесом» о подписании нового контракта, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению. Нынешний контракт Хэмилтона истекает в конце года.

Главная интрига трансферного лета «Ф-1»: останется ли все-таки Хэмилтон? «Мерседесу» стоит искать замену?