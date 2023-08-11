Нико Хюлькенберг о падении популярности «Ф-1» в Германии: «Так получилось, что Германия всегда была избалована в гоночном смысле»

Пилот « » высказался о падении популярности «Формулы-1» в Германии.

Гран-при Германии потерял постоянное место в календаре «Формулы-1» после 2014 года и с тех пор на «Хоккенхаймринге» прошло лишь три гонки – в 2016, 2018 и 2019 годах.

При этом руководство и « », и « » в последнее время стало задумываться о возможности вернуться в чемпионат.

«То, что сейчас « » (в Германии) не так популярна и не слишком развивается, это факт. В прошлом определенно были времена, когда «Формула-1» была более популярна в Германии, была лучше представлена, к ней лучше относились. Все это верные наблюдения.

Думаю, что на ситуация повлияло сразу несколько вещей. Во-первых, Германия всегда была избалована в гоночным смысле – Михаэль Шумахер, потом Себастьян Феттель, Нико Росберг, команда «Мерседес».

У Германии всегда было сильное представительство в «Ф-1» – ну или, по крайней мере, за последние 30 лет. И вполне естественно, что в такой ситуации интерес к спорту начинает расти, он становится более востребованным. А потом, что тоже вполне естественно, может последовать спад.

К тому же в Германии в целом сложилось мнение о том, что автомобильная промышленность ответственна за изменение климата, что она не очень экологична. И это также отражается на отношении к автоспорту.

И поэтому, как мне кажется, меняется и восприятие людей – на фоне того, что им говорят политики. И все это негативно влияет на отношение к «Ф-1».

Разумеется, я был бы не против возвращения Гран-при Германии, мне нравится гонятся в Германии. Хотя для меня в целом нет разницы, к тому же я не думаю, что это возвращение состоится. Хотя я не знаю, что происходит за кулисами, может быть такие разговоры и ведутся», – рассказал Хюлькенберг.

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