Мика Хаккинен: «Новые поколения гонщиков «Ф-1» лучше меня»

Мика Хаккинен признал превосходство пилотов сегодняшней «Формулы-1».

Финн, выигравший сезоны-1998 и 1999, подчеркнул, что система подготовки гонщиков за прошедшие десятилетия усовершенствовалась.

«Когда я оглядываюсь на свою карьеру и наблюдаю за новыми поколениями пилотов, пришедших в «Ф-1», они лучше меня. Они знают больше. Я бы сказал, талант, пожалуй, тот же, однако изменилось все, что окружает путь в «Формулу-1»: они лучше работают, сильнее подготовлены, более профессиональны. Больше используется научный подход, который помогает им становиться лучше», – заявил .

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