Мика Хаккинен: «Новые поколения гонщиков «Ф-1» лучше меня»

Теги Мика Хаккинен Формула-1 Авто

Мика Хаккинен признал превосходство пилотов сегодняшней «Формулы-1».

Финн, выигравший сезоны-1998 и 1999, подчеркнул, что система подготовки гонщиков за прошедшие десятилетия усовершенствовалась.

«Когда я оглядываюсь на свою карьеру и наблюдаю за новыми поколениями пилотов, пришедших в «Ф-1», они лучше меня. Они знают больше. Я бы сказал, талант, пожалуй, тот же, однако изменилось все, что окружает путь в «Формулу-1»: они лучше работают, сильнее подготовлены, более профессиональны. Больше используется научный подход, который помогает им становиться лучше», – заявил Хаккинен.

Куртуа запускает гоночную команду – на первой ступени к «Ф-1». Советник – бывший пилот Гран-при, цена – 350 тысяч евро в год

Кто запускает гонку «Ф-1» стартовыми огнями? А сколько кнопок у терминала? Как выбирают момент? А если машина заглохнет?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexandr Tarakanoff
То, о чем говорит Хаккинен - повсеместно. Но это не делает кого-то лучше, кого-то хуже. Разные вводные данные. Условный студент физфака сейчас знает гораздо больше, чем Ньютон, например. Но в масштабе без времени личности несравнимы. Поэтому сравнивать надо с современниками. В этом разрезе Мика будет сильнее почти всех, кто выступал после него. Уж больно у него красный современник сильный был)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий