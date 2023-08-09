Нико Росберг: «Ферстаппену надо избегать самоуспокоенности и потери мотивации»

Теги Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Нико Росберг дал совет другому чемпиону «Формулы-1» Максу Ферстаппену.

«Ему надо избегать самоуспокоенности. Он попал в невероятный поток, никто не может до него дотянуться. В таких ситуациях обычно появляется риск самоуспокоенности и потери мотивации. Нужно остерегаться такого.

Но не думаю, что это случиться, ведь он в феноменальном состоянии разума, очень сосредоточен, «в зоне». Это как искусство. Потрясающе», – сказал победитель сезона-2016 о пилоте «Ред Булл» в подкасте Sky Sports F1.

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