Фернандо Алонсо: «На Гран-при Австрии «Астон Мартин» может быть чуть сложнее, чем в последних гонках»

Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Австрии.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, что в целом доволен прогрессом, которого команда достигла в последних гонках. Но при этом на Гран-при Австрии он ждет достаточно трудный этап.

«В последних гонках мы были более конкурентоспособными, наша машина, по ощущениям, стала оживать. Думаю, мы разобрались в паре вещей относительно того, что именно нужно этой машине, чтобы хорошо работать и находиться в оптимальном диапазоне настроек.

Тем не менее, работать с нашей машиной по-прежнему не так уж просто, и мы полагаем, что на Гран-при Австрии нам может быть чуть сложнее, чем в последних гонках. При этом команда, возможно, подготовит еще пару новинок к Гран-при Великобритании. Команда не сбавляет оборотов и в этом году мы получаем от этого больше удовольствия», – рассказал Алонсо.

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