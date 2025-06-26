В Штирии штормовое предупреждение, ожидается ветер до 100 км/ч перед Гран-при Австрии

В Австрии ожидается резкое ухудшение погоды перед Гран-при.

В Штирии, где в эти выходные пройдет Гран-при Австрии, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня, 26 июня, с 14:00 по местному времени до полуночи ожидается «сильный ветер со скоростью до 100 км/ч, локальные подтопления, падения деревьев, град и удары молнии», сообщила местная метеослужба.

В пятницу ожидается дождь во время второй практики, а сессии в субботу и воскресенье должны пройти в сухих условиях.

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