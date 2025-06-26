Колапинто останется в «Альпин» в ближайших гонках (The Race)

Колапинто сохранил место в «Альпин» в краткосрочной перспективе.

«Альпин» не намерена менять состав пилотов в ближайшее время, утверждает The Race.

Франко Колапинто заменил Джека Дуэна после Гран-при Майами. Команда заявила, что аргентинец получил кокпит на пять Гран-при. Дедлайн истекает в ближайшие выходные, после этапа в Австрии .

Исполнительный советник «Альпин » Флавио Бриаторе отрицал сообщение собственной команды о сроке в пять уик-эндов.

По сведениям издания, Франко примет участие в гонке в Великобритании и в других ближайших заездах, если не произойдет существенных изменений. Выступления Колапинто фактически будут оцениваться от этапа к этапу – как ожидается, команда не станет назначать новый испытательный срок.

Ни Дуэн, ни Колапинто не заработали очков в 2025 году.

Флавио Бриаторе: «Команда довольна Колапинто, точка. В прессе же постоянно публикуется всякая чушь»