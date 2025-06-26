  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Инцидент в Канаде не привел к изменениям в «Макларене». Норрис неправильно оценил ситуацию – он сам это признал и извинился»
1

Оскар Пиастри: «Инцидент в Канаде не привел к изменениям в «Макларене». Норрис неправильно оценил ситуацию – он сам это признал и извинился»

Пиастри готов к дальнейшей борьбе с Норрисом.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что инцидент со столкновением между ним и Ландо Норрисом на Гран-при Канады не изменил общую политику команды. И что на данный момент Пиастри и Норрис могут и дальше свободно бороться друг с другом на трассе.

«Случившееся в Канаде не назовешь идеальным сценарием развития событий. Но мы с Ландо по-прежнему можем свободно бороться друг с другом на трассе. Ведь мы ведем борьбу за чемпионский титул. Мы поняли, что именно пошло не так, и в Австрии рассчитываем вернуться в отличной форме.

Инцидент в Канаде не привел к каким-то срочным и серьезным обсуждениям или решениям внутри команды. Ландо неправильно оценил ситуацию – он сам это признал и сразу извинился.

Мы еще перед началом сезона предполагали, что борьба за титул может развернуться между мной и Ландо, и мы сразу понимали, что стоит на кону. Но мы с Ландо не хотим, чтобы этот шанс остался единственным. Мы хотим добиваться успеха еще много лет. И для этого наша команда должна оставаться единой и сплоченной», – рассказал Пиастри.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Гран-при Канады
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Уверен, для Феттеля всегда найдется место в «Ред Булл», какой бы ни была его роль»
226 минут назад
Фернандо Алонсо: «На Гран-при Австрии «Астон Мартин» может быть чуть сложнее, чем в последних гонках»
40 минут назад
«Это же шутка? Меня спрашивают об этом на каждой пресс-конференции». Макс Ферстаппен отказался отвечать на вопрос про риск дисквалификации
1сегодня, 14:12
«Макларен» объявил о партнерстве с Соником: «Две иконы скорости с общей ДНК»
13сегодня, 13:49Фото
Колапинто останется в «Альпин» в ближайших гонках (The Race)
1сегодня, 13:29
Макс Ферстаппен о трудностях напарников: «Не знаю, является ли машина «Ред Булл» самой быстрой и лучшей – я просто адаптируюсь к тому, что имею»
3сегодня, 13:02
В Штирии штормовое предупреждение, ожидается ветер до 100 км/ч перед Гран-при Австрии
4сегодня, 12:59
Гран-при Австрии-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 12:50
Алекс Албон: «Сейчас получается, что правила ведения борьбы на трассе провоцируют столкновения»
сегодня, 12:42
Карлос Сайнс о решении отца не участвовать в выборах президента ФИА: «Как сын я не расстроен, как поклонник автоспорта – да»
сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото