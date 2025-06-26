Оскар Пиастри: «Инцидент в Канаде не привел к изменениям в «Макларене». Норрис неправильно оценил ситуацию – он сам это признал и извинился»

Пиастри готов к дальнейшей борьбе с Норрисом.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал, что инцидент со столкновением между ним и Ландо Норрисом на Гран-при Канады не изменил общую политику команды. И что на данный момент Пиастри и Норрис могут и дальше свободно бороться друг с другом на трассе.

«Случившееся в Канаде не назовешь идеальным сценарием развития событий. Но мы с Ландо по-прежнему можем свободно бороться друг с другом на трассе. Ведь мы ведем борьбу за чемпионский титул. Мы поняли, что именно пошло не так, и в Австрии рассчитываем вернуться в отличной форме.

Инцидент в Канаде не привел к каким-то срочным и серьезным обсуждениям или решениям внутри команды. Ландо неправильно оценил ситуацию – он сам это признал и сразу извинился.

Мы еще перед началом сезона предполагали, что борьба за титул может развернуться между мной и Ландо, и мы сразу понимали, что стоит на кону. Но мы с Ландо не хотим, чтобы этот шанс остался единственным. Мы хотим добиваться успеха еще много лет. И для этого наша команда должна оставаться единой и сплоченной», – рассказал Пиастри.

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