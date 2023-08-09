Гюнтер Штайнер: «В «Ф-1» может быть 56 гонок за сезон и 22 команды, но мы рискуем пойти не туда»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предостерег «Формулу-1» от безудержного расширения.

Штайнер полагает, что в теории серия может нарастить количество коллективов и Гран-при, однако последствия будут непредсказуемыми.

«В данный момент мы на пике, «Формула-1» растет, и конца этому не видно. У нас может быть 56 гонок за сезон и 22 команды, и все будут довольны.

Но мы показывали большой рост в прошлом году, и ситуация очень стабильная. Есть десять очень хороших команд, и, если мы что-то поменяем, то рискуем пойти не туда.

У нас никогда не было десяти стабильных команд. Почему мы должны считать, что внезапно будут 12? « » – довольно старый вид спорта, и десяти хороших команд никогда не было», – заявил .

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