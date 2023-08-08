Гельмут Марко: «Андретти» нужно купить «Альпин», это пойдет на пользу всем»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко предложил «Андретти» приобрести «Альпин».

По мнению специалиста, союз с американцами поможет « », которая, как сообщалось, страдает от недостатка мощности двигателя «Рено» в 30 л.с. по отношению к конкурентам.

«Могу понять проблемы «Альпин». Вопрос не только в моторе. Если сильно отстаешь по мощности, приходится идти на компромиссы по настройкам, чтобы компенсировать недостаток скорости на прямых, где можно терять до трех десятых. В итоге страдает управляемость машины.

«Андретти» нужно купить команду «Альпин». Это пойдет на пользу всем. В «Формуле-1» останутся десять команд, « » наконец присоединится, и « » по-прежнему будет в игре», – заявил .

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