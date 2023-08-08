Гельмут Марко: «Андретти» нужно купить «Альпин», это пойдет на пользу всем»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Андретти Автоспорт Рено Альпин Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко предложил «Андретти» приобрести «Альпин».

По мнению специалиста, союз с американцами поможет «Альпин», которая, как сообщалось, страдает от недостатка мощности двигателя «Рено» в 30 л.с. по отношению к конкурентам.

«Могу понять проблемы «Альпин». Вопрос не только в моторе. Если сильно отстаешь по мощности, приходится идти на компромиссы по настройкам, чтобы компенсировать недостаток скорости на прямых, где можно терять до трех десятых. В итоге страдает управляемость машины.

«Андретти» нужно купить команду «Альпин». Это пойдет на пользу всем. В «Формуле-1» останутся десять команд, «Андретти» наконец присоединится, и «Рено» по-прежнему будет в игре», – заявил Марко.

Ого, бывшая команда Мазепиных идет в «Ф-1» на деньги главного миллиардера Казахстана! Он спонсор Головкина и Рыбакиной

Стефано Доменикали: «Решение по новым командам «Ф-1» появится в сентябре»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий