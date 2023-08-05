Стефано Доменикали: «Решение по новым командам «Ф-1» появится в сентябре»

Стефано Доменикали сообщил, когда ждать решения по новым командам «Формулы-1».

Предполагается, что ФИА одобрит заявки « » и «Хайтека».

« запустила процесс, так что это ее зона ответственности. Мы ожидаем заключений.

Но, как всегда случалось по ходу этих обсуждений, мы вместе идем к соглашению, ведь сегодня ценность команд и бизнеса очень и очень высока. Так что данное решение, данная информация появится очень, очень скоро. Я бы сказал, в течение сентября», – сказал руководитель «Ф-1».

Ого, бывшая команда Мазепиных идет в «Ф-1» на деньги главного миллиардера Казахстана! Он спонсор Головкина и Рыбакиной