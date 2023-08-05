Стефано Доменикали: «Решение по новым командам «Ф-1» появится в сентябре»

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Стефано Доменикали сообщил, когда ждать решения по новым командам «Формулы-1».

Предполагается, что ФИА одобрит заявки «Андретти» и «Хайтека».

«ФИА запустила процесс, так что это ее зона ответственности. Мы ожидаем заключений.

Но, как всегда случалось по ходу этих обсуждений, мы вместе идем к соглашению, ведь сегодня ценность команд и бизнеса очень и очень высока. Так что данное решение, данная информация появится очень, очень скоро. Я бы сказал, в течение сентября», – сказал руководитель «Ф-1».

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