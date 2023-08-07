Руководитель «Астон Мартин»: «Строллу не сильно везло в этом году. Команда знает, что на самом деле происходит»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак вступился за невезучего Ланса Стролла.

Канадский гонщик в нынешнем сезоне не заезжал на подиум и заработал 47 баллов, на счету его нового напарника Фернандо Алонсо шесть призовых мест и 149 очков.

«[Самые яркие моменты сезона –] не обязательно подиумы. С моей точки зрения, выделяется возвращение Ланса после травмы и особый подход Фернандо в Монако.

Ланс показал, что он боец, когда запрыгнул в машину со сломанными запястьями и сломанным пальцем на ноге. Смелость, которая нужна для такого, вдохновила всех в команде и настроила на очень позитивный лад.

Лансу в этом году не сильно везло: не считая сломанных костей, кое-какие вещи сыграли против, и не по его вине. Турнирная таблица рассказывает свою историю, но мы внутри команды знаем, что на самом деле происходит», – рассказал Крак.

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