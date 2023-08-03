Дэвид Крофт: «Стролл проведет последнюю гонку в «Ф-1» в течение 1,5 лет, есть ощущение»
Дэвид Крофт предрек скорый уход пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла из «Формулы-1».
Сын владельца команды Лоренса Стролла выступает в чемпионате седьмой сезон, на его счету три подиума.
«Интересная ситуация – про него всегда думаешь: «У тебя гарантированное место благодаря отцу». Мы никогда не обсуждали контракты Ланса Стролла. Мы никогда не рассматривали его будущее в другом месте, но у меня ощущение, что примерно в течение полутора лет Ланс Стролл проведет свою последнюю гонку в «Формуле-1» и займется чем-то еще.
Мне просто кажется, что он утратил уверенность. Я не считаю, что «Формула-1» – тот спорт, куда он хотел попасть, когда был моложе. Не говорю, что ему не нравится гоняться в «Формуле-1». Думаю, временами это так, но порой я смотрю на него и думаю: «Ты ведь хочешь заняться чем-то другим, правда?»
Я хочу увидеть возвращение того Ланса Стролла, который выступал в Бахрейне. Мне кажется, он слегка сбился с пути. Из-за потери уверенности или чего-либо еще Ланс не кажется столь же мотивированным, как в начале сезона», – поделился мнением комментатор Sky Sports.
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