Джордж Расселл: «Дождевые шины «Пирелли» бесполезны»

Джордж Расселл раскритиковал «бесполезные» дождевые шины «Пирелли».

«Дождевой состав бесполезен. Очень, очень плохой. Он на шесть-семь секунд медленнее промежуточного, и смысл его ставить есть, только если ты испытываешь аквапланирование на промежуточных шинах. Нужны существенные улучшения.

Помню, я смотрел старые онборды 2007 года и на «Фузди». Столько воды, но они ехали с полным газом. В «Ф-3» мы проводили тесты на покрышках « » и «Ханкук», и аквапланирования фактически не было.

Я ценю то, что мы можем разгоняться до скоростей выше 200 миль в час (более 320 км/ч – Sports.ru), это непросто, однако необходим значительный прогресс», – сказал пилот « ».

Гонщик « » поделился схожими мыслями:

«Надо поработать над этим, потому что дождевые шины очень медленные, хоть и хорошо справляются с аквапланированием.

Но мы никогда не гоняемся в таких условиях из-за плохой видимости. Если пилотировать можно, мы ставим промежуточные покрышки. Считаю, дождевые шины должны стать быстрее и ближе к промежуточным».

«Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» до 2027 года, несмотря на более денежное предложение «Бриджстоун» (Motorsport-Magazin)

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