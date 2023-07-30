Джордж Расселл: «Дождевые шины «Пирелли» бесполезны»
Джордж Расселл раскритиковал «бесполезные» дождевые шины «Пирелли».
«Дождевой состав бесполезен. Очень, очень плохой. Он на шесть-семь секунд медленнее промежуточного, и смысл его ставить есть, только если ты испытываешь аквапланирование на промежуточных шинах. Нужны существенные улучшения.
Помню, я смотрел старые онборды 2007 года Массы и Кубицы на «Фузди». Столько воды, но они ехали с полным газом. В «Ф-3» мы проводили тесты на покрышках «Мишлен» и «Ханкук», и аквапланирования фактически не было.
Я ценю то, что мы можем разгоняться до скоростей выше 200 миль в час (более 320 км/ч – Sports.ru), это непросто, однако необходим значительный прогресс», – сказал пилот «Мерседеса».
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился схожими мыслями:
«Надо поработать над этим, потому что дождевые шины очень медленные, хоть и хорошо справляются с аквапланированием.
Но мы никогда не гоняемся в таких условиях из-за плохой видимости. Если пилотировать можно, мы ставим промежуточные покрышки. Считаю, дождевые шины должны стать быстрее и ближе к промежуточным».
«Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» до 2027 года, несмотря на более денежное предложение «Бриджстоун» (Motorsport-Magazin)
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Но в духе Пирелли по середь сезона начать менять состав и структуру сликов для мнимой безопасности при том, что на их дубовой резине и так можно было всю гонку проезжать, что подтверждали гонщики еще на первой четверит сезона. Были это тот же Рассели и Окон, утверждающие что шины не изнашиваются вообще.
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