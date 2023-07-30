Джордж Расселл: «Дождевые шины «Пирелли» бесполезны»

Теги Феррари Фелипе Масса Роберт Кубица Пирелли Формула-1 Мерседес Формула-3 Мишлен Фудзи Ханкук Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл раскритиковал «бесполезные» дождевые шины «Пирелли».

«Дождевой состав бесполезен. Очень, очень плохой. Он на шесть-семь секунд медленнее промежуточного, и смысл его ставить есть, только если ты испытываешь аквапланирование на промежуточных шинах. Нужны существенные улучшения.

Помню, я смотрел старые онборды 2007 года Массы и Кубицы на «Фузди». Столько воды, но они ехали с полным газом. В «Ф-3» мы проводили тесты на покрышках «Мишлен» и «Ханкук», и аквапланирования фактически не было.

Я ценю то, что мы можем разгоняться до скоростей выше 200 миль в час (более 320 км/ч – Sports.ru), это непросто, однако необходим значительный прогресс», – сказал пилот «Мерседеса».

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился схожими мыслями:

«Надо поработать над этим, потому что дождевые шины очень медленные, хоть и хорошо справляются с аквапланированием.

Но мы никогда не гоняемся в таких условиях из-за плохой видимости. Если пилотировать можно, мы ставим промежуточные покрышки. Считаю, дождевые шины должны стать быстрее и ближе к промежуточным».

«Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» до 2027 года, несмотря на более денежное предложение «Бриджстоун» (Motorsport-Magazin)

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14 комментариев

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Alexandr Tarakanoff
Этот цирк в целом пора прекращать. Дождевые шины используются только для высушивания трассы за пейс каром. Либо дайте гоняться, либо запрещайте гоняться под дождём к чёртовой бабушке.
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KMR
Дождевые должны быть медленнее,но позволять проводить гонки. А в итоге все в боксах
+9
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+9
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Paninaro
Да, Жорж, ты прав, 2007-2008 были последними сезонами с нормальными дождевыми гонками без остановок в середине с ожиданиями сухой трассы.
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Великий Алонсо
Как говорится "верните мне мой 2007". Современная Формула-1 не идёт ни в какое сравнение с нулевыми.
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<~Inter~>
Так вас всё равно никто не выпускает на трассу когда нужны дождевые. Вроде как логично то, что дождевые шины медленнее промежуточных, так как они нужны для других условий
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Ascari
Да уже давно пора отказаться от дождевых шин, хватит сухих и промежуточных. Всё равно в дождь гонять мало дают
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seryas
Ха, дождевые шины. Нам надо срочно изменить каркас, состав, квадратность сликов! А то небезопасно!
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Павел Дуро
Естественно они медленные, т.к удаляют еще больше воды. Просто вы и на промежуточных то не гоняетесь.
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Grigpar
Очередной камень в огород Пирелли и ФИА кстати, которые заставили одеть всех сильно-дождевую резину только для того, что бы пилоты использовали их вместо щеток, словно уборочные машины, для слива воды. Ну а потом тут же на 1-м же круге побежали менять на интеры. Пирелли стоит понять, что болиды F1 и шины не для этого.

Но в духе Пирелли по середь сезона начать менять состав и структуру сликов для мнимой безопасности при том, что на их дубовой резине и так можно было всю гонку проезжать, что подтверждали гонщики еще на первой четверит сезона. Были это тот же Рассели и Окон, утверждающие что шины не изнашиваются вообще.
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Женя Дерунов
я что-то не понял...они в дождь не ездят не потому что плохая видимость, а потому что машины ездят медленно? чё за бред
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Кавабунга Шреддоголовый
Дождевая резина была менее эффективной по эвакуации воды, но и машины были совершенно другими. Сегодняшние машины, заточенные на эффективную аэродинамику и отвод воздушных потоков и прочее, совершенно не годятся для дождевых гонок
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Марат Кагин
если сделать более быструю резину, то в случае дождя во время гонки вы вообще не сможете ехать, только красные флаги
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sergej_blr
Ответ Великий Алонсо
Как говорится "верните мне мой 2007". Современная Формула-1 не идёт ни в какое сравнение с нулевыми.
согласен полностью. современная Ф1 похоже на женский вид спорта , я бы сказал ,что гоночки для дамочек.
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Забор Высоков
Ответ sergej_blr
согласен полностью. современная Ф1 похоже на женский вид спорта , я бы сказал ,что гоночки для дамочек.
Без шансов.
Популярность стала на порядок (в 10 раз) выше.
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