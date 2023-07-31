К 2024 году организаторы Гран-при Майами увеличат вместимость трибун до 100000 мест

Теги Формула-1 Гран-при Майами Авто

Организаторы Гран-при Майами собираются увеличить вместительность трибун до 100000 мест.

Первая гонка в Майами в 2022 году собрала на трибунах 240000 зрителей в течение трех дней. В следующем году вместимость трибун была немного увеличена и гоночный уик-энд посетили уже 270000 зрителей.

В 2024 году организаторы собираются установить новые трибуны, увеличив общую вместимость до отметки в 100000 человек, благодаря чему за три дня посещаемость Гран-при может составить 300000 человек.

При этом, по информации New York Times, в Майами пока не планируют менять формат Гран-при на ночную гонку.

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