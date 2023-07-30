Льюис Хэмилтон: «Мы нацелены на второе место в Кубке конструкторов»

Теги Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Бельгии и рассказал о целях команды на вторую половину сезона.

«Я не знаю, сколько и как долго остальные команды еще будут работать над развитием своих машин во второй половине сезона, но какой-то прогресс определенно будет.

Я точно не знаю, что случилось с нами и правда ли «Макларен» сейчас сделал шаг назад, но я уверен, в следующих гонках они вновь будут сильны. Как бы то ни было, во второй половине сезона мы явно будем конкурировать с «Феррари», да и с другими командами, которые будут оказываться то выше, то ниже, в зависимости от трассы. Я надеюсь, что мы окажемся чуть лучше конкурентов.

По итогам гоночного уик-энда в Бельгии мы можем вынести довольно много положительных моментов. И мы с нетерпением ждем продолжения, поскольку в последних гонках, по ощущениям, мы догоняли конкурентов. И я горжусь всеми ребятами. Мы снова совершаем большие шаги вперед, мы все лучше понимаем, как работает наша машина, выступаем все стабильнее.

При этом нам нужно продолжать работать над улучшением баланса машины. Нам нужно больше прижимной силы и команда упорно над этим работает. Мы нацелены на второе место в Кубке конструкторов», – рассказал Хэмилтон.

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5 комментариев

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McLARENf1
думаю мерс возьмёт 2-е место без проблем, для этого нужно только чуть больше стабильности Расселу
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-виталик -
Почему не первое
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Александр Деев
Очень удивлюсь если Мерседес не возьмет 2-е место.
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Александр Деев
Ответ Donbass
Второе место это и для сегодняшнего Мерседеса будет пределом мечтаний. "Корыто" , а не болид. Как и весь конструкторский отдел.
Вот прям корыто? Астоны они уже опередили, Феррари тоже. Сейчас Маки появились, но не факт что это надолго, не факт что быстрее Мерса + уже сильно отстающие по очкам. А конструкторскому отделу Мерседеса уважение проявите. Эти ребята 7 лет всех доминировали, и если кто и может переломить доминирование РБ, так именно они.
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