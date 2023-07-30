Ландо Норрис: «Перейти на «хард» было правильным решением. Но все же ужасным»

Теги Гран-при Бельгии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Бельгии, где стал седьмым.  

«Было ужасно – таков честный ответ. Мы просто застряли, потому что не могли быстро проходить второй сектор из-за машин впереди и пилотов позади, пытающихся подняться в «О Руж». Настолько мы были медленными.

Меня обгоняли еще до того, как был разрешен DRS. Так что пришлось что-то делать. Мы перешли на «хард», и все стало еще хуже. Никто до этого по ходу уик-энда не использовал «хард». Мы думали, что ведь обычно он нам подходит.

По-моему, попробовать перейти на него было правильным решением. Но все же ужасным. Мне не хватало кругов, чтобы прогреть резину и начать атаковать. Меня обогнали на первом же круге после выезда из боксов.

Затем мы поставили «софт», и все вернулось на круги своя. Не знаю, как я финишировал седьмым. Честно, у меня было ощущение, что большую часть гонки я провел последним. Так что слегка удивлен. Нам просто нужно переосмыслить подход к уик-эндам. Уровень крыла и прочие моменты могут работать на этой трассе и не работать на других. Очевидно, [в этот раз] мы ошиблись», – сказал Норрис.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swerh
Как-то все разом навалилось... И настройки не те, это гигантское сомнительное крыло, плюс отсутствие практик не дали хард потестить... С другой стороны, за уик-энд 16 очков набрали и сотню разменяли в зачете. Так что не полная ж..а)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий