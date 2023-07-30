Ландо Норрис: «Перейти на «хард» было правильным решением. Но все же ужасным»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Бельгии, где стал седьмым.

«Было ужасно – таков честный ответ. Мы просто застряли, потому что не могли быстро проходить второй сектор из-за машин впереди и пилотов позади, пытающихся подняться в «О Руж». Настолько мы были медленными.

Меня обгоняли еще до того, как был разрешен DRS. Так что пришлось что-то делать. Мы перешли на «хард», и все стало еще хуже. Никто до этого по ходу уик-энда не использовал «хард». Мы думали, что ведь обычно он нам подходит.

По-моему, попробовать перейти на него было правильным решением. Но все же ужасным. Мне не хватало кругов, чтобы прогреть резину и начать атаковать. Меня обогнали на первом же круге после выезда из боксов.

Затем мы поставили «софт», и все вернулось на круги своя. Не знаю, как я финишировал седьмым. Честно, у меня было ощущение, что большую часть гонки я провел последним. Так что слегка удивлен. Нам просто нужно переосмыслить подход к уик-эндам. Уровень крыла и прочие моменты могут работать на этой трассе и не работать на других. Очевидно, [в этот раз] мы ошиблись», – сказал Норрис.

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