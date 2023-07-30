Оскар Пиастри: «У Сайнса было мало места, но и у меня не было выбора. Типичный инцидент первого круга»
Оскар Пиастри не взял на себя вину за столкновение с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.
Гонщик «Макларена» сошел на первом круге Гран-при Бельгии. Пиастри и Сайнс дошли до контакта в первом повороте – Оскар оказался зажат между Карлосом и барьерами. Испанец возложил ответственность на соперника, посчитав, что тот должен был отступить.
«Я здорово сорвался с места и поравнялся с задним колесом Карлоса. Он довольно сильно сместился вправо, заблокировал шины, и мне пришлось избегать столкновения. Было трудно полностью отступить – мне нужно было либо оставаться там, где я был, либо попытаться больше поравняться. В первом повороте всегда плотно, и жаль, что гонка так закончилась.
Я видел повтор, трудная ситуация. У Карлоса было мало места на внешней, но и у меня фактически не было выбора. Непростой момент. Уверен, мы посмотрим, мог ли я сделать что-то иначе. Просто жаль, что все завершилось так рано», – объяснил Пиастри.
Оскар также отметил, что действия коллеги стали для него неожиданностью:
«Смещение вправо слегка меня удивило. Что касается меня, возможности были ограничены. Может, я мог затормозить чуть позже и больше поравняться. Но легко говорить задним умом.
Как только я оказался в таком положении, стало трудно сместиться вперед или назад – я в каком-то смысле застрял. Я приложил все усилия, но мало что мог поделать.
На мой взгляд, это типичный инцидент первого круга, первого поворота».
Пиастри сошел на первом круге Гран-при Бельгии после контакта с Сайнсом
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А вообще все началось с Переса. Он, почему то не стал бороться с леклером а решил сразу выбить Хэма, видимо такая была установка. В результате пострадали маки)