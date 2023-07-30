Оскар Пиастри: «У Сайнса было мало места, но и у меня не было выбора. Типичный инцидент первого круга»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Оскар Пиастри не взял на себя вину за столкновение с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.

Гонщик «Макларена» сошел на первом круге Гран-при Бельгии. Пиастри и Сайнс дошли до контакта в первом повороте – Оскар оказался зажат между Карлосом и барьерами. Испанец возложил ответственность на соперника, посчитав, что тот должен был отступить.

«Я здорово сорвался с места и поравнялся с задним колесом Карлоса. Он довольно сильно сместился вправо, заблокировал шины, и мне пришлось избегать столкновения. Было трудно полностью отступить – мне нужно было либо оставаться там, где я был, либо попытаться больше поравняться. В первом повороте всегда плотно, и жаль, что гонка так закончилась.

Я видел повтор, трудная ситуация. У Карлоса было мало места на внешней, но и у меня фактически не было выбора. Непростой момент. Уверен, мы посмотрим, мог ли я сделать что-то иначе. Просто жаль, что все завершилось так рано», – объяснил Пиастри.

Оскар также отметил, что действия коллеги стали для него неожиданностью:

«Смещение вправо слегка меня удивило. Что касается меня, возможности были ограничены. Может, я мог затормозить чуть позже и больше поравняться. Но легко говорить задним умом.

Как только я оказался в таком положении, стало трудно сместиться вперед или назад – я в каком-то смысле застрял. Я приложил все усилия, но мало что мог поделать.

На мой взгляд, это типичный инцидент первого круга, первого поворота».

Пиастри сошел на первом круге Гран-при Бельгии после контакта с Сайнсом

Карлос Сайнс об аварии: «Пиастри оптимистично атаковал и должен был отступить»

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8 комментариев

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Мадина Уйгурова
а теперь прочтите комментарий младшего и подумайте кто из них мозгами более зрелый
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Project2000
на старте лучше не пытаться влезть в этот поворот третьим и внутри - всегда заканчивается печально...
+3
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+3
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nightingale46
Пиастри зря полез туда. в первом повороте гонки не выигрываются, а вот потерять все шансы на очки можно легко. вот и результат -вместо очков за 6-8 место остался с баранкой. в венгрии здорово нырнул, но тут классика жанра, что кто лезет совсем внутрь ломает себе переднее антикрыло.
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+2
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Иванофф
Раз те, кто не в первый раз проезжают эту гонку, знают про возможные столкновения в этом повороте, зачем Сайнс тогда лез, зная про возможные проблемы.
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grag68
Когда то ду.....к тапок так же пытался тут проснуться.
А вообще все началось с Переса. Он, почему то не стал бороться с леклером а решил сразу выбить Хэма, видимо такая была установка. В результате пострадали маки)
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RusSt
Отрезвляющая гонка для маков, сделать выводы и идти вперед
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AgipTm
Ответ United_LP
Ну так видно, что Оскар даже выехал за пределы трассы пытаясь обогнать изнутри , опыта не хватило
выехал за пределы это куда?)) лол.. в стену?)
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