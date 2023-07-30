Оскар Пиастри: «У Сайнса было мало места, но и у меня не было выбора. Типичный инцидент первого круга»

Оскар Пиастри не взял на себя вину за столкновение с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.

Гонщик « » сошел на первом круге Гран-при Бельгии. Пиастри и Сайнс дошли до контакта в первом повороте – Оскар оказался зажат между Карлосом и барьерами. Испанец возложил ответственность на соперника, посчитав, что тот должен был отступить.

«Я здорово сорвался с места и поравнялся с задним колесом Карлоса. Он довольно сильно сместился вправо, заблокировал шины, и мне пришлось избегать столкновения. Было трудно полностью отступить – мне нужно было либо оставаться там, где я был, либо попытаться больше поравняться. В первом повороте всегда плотно, и жаль, что гонка так закончилась.

Я видел повтор, трудная ситуация. У Карлоса было мало места на внешней, но и у меня фактически не было выбора. Непростой момент. Уверен, мы посмотрим, мог ли я сделать что-то иначе. Просто жаль, что все завершилось так рано», – объяснил Пиастри.

также отметил, что действия коллеги стали для него неожиданностью:

«Смещение вправо слегка меня удивило. Что касается меня, возможности были ограничены. Может, я мог затормозить чуть позже и больше поравняться. Но легко говорить задним умом.

Как только я оказался в таком положении, стало трудно сместиться вперед или назад – я в каком-то смысле застрял. Я приложил все усилия, но мало что мог поделать.

На мой взгляд, это типичный инцидент первого круга, первого поворота».

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