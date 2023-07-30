Пиастри сошел на первом круге Гран-при Бельгии после контакта с Сайнсом

досрочно завершился для гонщика « » .

Австралиец, занявший второе место по итогам спринта, оказался между пилотом «Феррари» и барьерами в повороте «Ля Сурс», в результате чего болид получил повреждения. В итоге Пиастри был вынужден остановиться на трассе.

Следить за событиями гонки можно на странице нашего онлайна:

Гонка «Ф-1» в Спа. Ферстаппен стартует 6-м. «Феррари» на поуле

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram