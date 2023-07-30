Пиастри сошел на первом круге Гран-при Бельгии после контакта с Сайнсом

Теги Гран-при Бельгии Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Гран-при Бельгии досрочно завершился для гонщика «Макларена» Оскара Пиастри.

Австралиец, занявший второе место по итогам спринта, оказался между пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом и барьерами в повороте «Ля Сурс», в результате чего болид получил повреждения. В итоге Пиастри был вынужден остановиться на трассе.

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11 комментариев

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ALMANAC
Ответ pkkp
А почему штраф то не дали Карлосу?
Правило первого круга типо. Тут вообще первый поворот, скидка на то что всегда хаос может случиться
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ALMANAC
Индус вообще забил по зеркалам смотреть
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-4
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Mortimer1
Ответ Павел Швецов
Потому что это не Льюис, а Оскар не Перез
Потому что фанаты хэма не знаю правил. В частности про правило первого круга)
И это не говоря про то что самого Сайнца Льюис чуть не вынудил заехать в стену
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Роман
Кошмар для Макларен происходит..
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pkkp
А почему штраф то не дали Карлосу?
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1CEMAN
ну спасибо, Карлос
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a_chip
Судейские как обычно. Исключительно последовательны🤦‍♂️
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swerh
В духе Сайнса. На ровном месте проблемы и себе и другим придумать.
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Paninaro
Ответ ALMANAC
Правило первого круга типо. Тут вообще первый поворот, скидка на то что всегда хаос может случиться
Ну, в 2012 Роме ведь что-то дали в виде наказания?
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Павел Швецов
Ответ pkkp
А почему штраф то не дали Карлосу?
Потому что это не Льюис, а Оскар не Перез
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