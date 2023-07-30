Карлос Сайнс об аварии: «Пиастри оптимистично атаковал и должен был отступить»

Карлос Сайнс обвинил Оскара Пиастри в аварии, повлекшей обоюдный сход.

Пилот « » оказался зажат между и барьерами в первом повороте первого круга Гран-при Бельгии, после чего немедленно сошел из-за повреждений. Гонщик « » продолжил заезд, однако в итоге также досрочно завершил заезд.

«Я атаковал Льюиса [ ] и, думаю, фактически завершил обгон в первом повороте. Я чисто попал на апекс и все такое.

Но, к сожалению, пытался совершить оптимистичную атаку, на мой взгляд. Жаль, ведь если посмотреть прошлые гонки в Спа, то видно, что в первом повороте происходят именно такие инциденты. Все пытаются проехать по внутренней траектории, из-за чего случаются аварии. В этот раз настала моя очередь стать пострадавшим.

Я не заезжал слишком глубоко [на торможении]. Я идеально попал на апекс и обогнал Льюиса. Если посмотреть мой онборд, да, я заблокировал колеса, однако не заехал глубоко

В какой-то момент пилот должен отступить. Он поравнялся с моими задними колесами и, считаю, он должен был отступить, а не я – пустить его в первом повороте, особенно с учетом того, что я фактически завершил маневр на Льюиса», – заявил Сайнс.

Пиастри сошел на первом круге Гран-при Бельгии после контакта с Сайнсом

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