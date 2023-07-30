Карлос Сайнс об аварии: «Пиастри оптимистично атаковал и должен был отступить»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Карлос Сайнс обвинил Оскара Пиастри в аварии, повлекшей обоюдный сход.

Пилот «Макларена» оказался зажат между Сайнсем и барьерами в первом повороте первого круга Гран-при Бельгии, после чего немедленно сошел из-за повреждений. Гонщик «Феррари» продолжил заезд, однако в итоге также досрочно завершил заезд.

«Я атаковал Льюиса [Хэмилтона] и, думаю, фактически завершил обгон в первом повороте. Я чисто попал на апекс и все такое.

Но, к сожалению, Оскар пытался совершить оптимистичную атаку, на мой взгляд. Жаль, ведь если посмотреть прошлые гонки в Спа, то видно, что в первом повороте происходят именно такие инциденты. Все пытаются проехать по внутренней траектории, из-за чего случаются аварии. В этот раз настала моя очередь стать пострадавшим.

Я не заезжал слишком глубоко [на торможении]. Я идеально попал на апекс и обогнал Льюиса. Если посмотреть мой онборд, да, я заблокировал колеса, однако не заехал глубоко

В какой-то момент пилот должен отступить. Он поравнялся с моими задними колесами и, считаю, он должен был отступить, а не я – пустить его в первом повороте, особенно с учетом того, что я фактически завершил маневр на Льюиса», – заявил Сайнс.

Пиастри сошел на первом круге Гран-при Бельгии после контакта с Сайнсом

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9 комментариев

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LokoKa1ser92
я вполне себе болельщик феррари, но Карлос епт, слева была куча места, чтобы не лезть в Пиастри
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Антон Якимцев
Не надо в этом повороте лезть внутрь.
С 95ого смотрю ГП Бельгии, никогда ничем хорошем это не заканчивалось.
+6
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Рнпрл Аари
Пиастри повторил манёвр Макса и так же пострадал. Ну ничего не ошибается тот кто не пробует. Жалко конечно оба сошли
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Иванофф
Сам пишет, что видел такие инциденты и сам всё равно лезет и потом обвиняет Пиастри.
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RusSt
Карлос убил и себе гонку и Оскару, увы
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1CEMAN
Ничего он тебе должен не был. Ты попер как баран
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Алекс Клиторман
🤡
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United_LP
Ответ LokoKa1ser92
я вполне себе болельщик феррари, но Карлос епт, слева была куча места, чтобы не лезть в Пиастри
20-30 см места было слева.
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