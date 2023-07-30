Макс Ферстаппен: «О’Руж» – просто худший поворот для возникновения сноса болида»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Бельгии, рассказав о ходе заезда.

«Я знал, что у нас отличная машина. И главной задачей было выжить в первом повороте. Я видел, что там может стать довольно тесно, поэтому решил держаться подальше от неприятностей. И это сработало.

После этого мы совершали правильные обгоны и маневры. В начале я немного застрял в DRS-паровозике, но когда со всем разобрался, смог держать нужный мне темп. Опять же, гонка получилась приятной.

Я немного сбавил темп (после сообщения по радио). Мы смотрели на цифры, на износ шин, на этой трассе шины подвергаются огромным нагрузкам, поэтому не хотелось делать какие-то лишние, необязательные вещи. Так мы и действовали, до самого конца заезда.

«О’Руж» – просто худший поворот для возникновения сноса болида. Так что круги, по ходу которых шел дождь, получились очень непростыми. Потому что ты видишь, что дождь идет, но не можешь понять, насколько он сильный, насколько намокла трасса и так далее. Так что да, у меня был один неприятный момент, когда машину занесло.  К счастью, ничего не случилось, но «О’Руж» – это явно последний поворот, где тебе бы хотелось с таким столкнуться», – рассказал Ферстаппен.

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6 комментариев

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Мадина Уйгурова
Это точно. Худшее место где можно потерять машину....
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Alex Sin
Ответ Paninaro
Можно и в стене на питлейн.))
Лучше в стоящего на выезде питлейн Кими.)
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Рнпрл Аари
Ответ Paninaro
Можно и в стене на питлейн.))
Ахахаха ахаха, день не день если не вспомнить о стене да. Как нравится смотреть когда у вас полыхает. Продолжайте
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Антон Якимцев
Ответ Alex Sin
Лучше в стоящего на выезде питлейн Кими.)
Лучше было в Кими, чем Росберга, будущий БЛМщик и тут всё просчитал.
+1
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