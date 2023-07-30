Макс Ферстаппен: «О’Руж» – просто худший поворот для возникновения сноса болида»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Бельгии, рассказав о ходе заезда.

«Я знал, что у нас отличная машина. И главной задачей было выжить в первом повороте. Я видел, что там может стать довольно тесно, поэтому решил держаться подальше от неприятностей. И это сработало.

После этого мы совершали правильные обгоны и маневры. В начале я немного застрял в DRS-паровозике, но когда со всем разобрался, смог держать нужный мне темп. Опять же, гонка получилась приятной.

Я немного сбавил темп (после сообщения по радио). Мы смотрели на цифры, на износ шин, на этой трассе шины подвергаются огромным нагрузкам, поэтому не хотелось делать какие-то лишние, необязательные вещи. Так мы и действовали, до самого конца заезда.

«О’Руж» – просто худший поворот для возникновения сноса болида. Так что круги, по ходу которых шел дождь, получились очень непростыми. Потому что ты видишь, что дождь идет, но не можешь понять, насколько он сильный, насколько намокла трасса и так далее. Так что да, у меня был один неприятный момент, когда машину занесло. К счастью, ничего не случилось, но «О’Руж» – это явно последний поворот, где тебе бы хотелось с таким столкнуться», – рассказал Ферстаппен.

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