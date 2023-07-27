«Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» до 2027 года, несмотря на более денежное предложение «Бриджстоун» (Motorsport-Magazin)

Теги ФИА Бриджстоун Пирелли Формула-1 Формула-3 Формула-2 Авто

«Пирелли» обыграла «Бриджстоун» в борьбе за право поставлять шины «Формулы-1» в ближайшие сезоны, утверждает Motorsport-Magazin.

Ранее ФИА открыла тендер на сезоны-2025-2027 с возможным продлением на 2028 год. Победитель конкурса также будет предоставлять шины командам «Формулы-2» и «Формулы-3».

Официально результаты еще не объявлены, однако, по информации немецкого издания, конкурс выиграла «Пирелли», эксклюзивно поставляющая покрышки с 2011 года. Сообщается, что итоговое решение приняли владельцы «Ф-1». В «Либерти Медиа» предпочли итальянскую компанию, несмотря на более привлекательное с финансовой точки зрения предложение «Бриджстоун».

«Бриджстоун» заявился на тендер на поставку шин в «Формуле-1» с 2025 года (Autosport)

«Мы жаловались на «Пирелли», но у нас никогда не было последовательной стратегии развития шин». Фредерик Вассер – о возможной смене поставщика для «Ф-1»

3 комментария

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Ollagir
А как хотелось перемен.. два производителя шил, больше разных стратегии, стилей вождения и тд.. но увы
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Lordk
Ответ Ollagir
А как хотелось перемен.. два производителя шил, больше разных стратегии, стилей вождения и тд.. но увы
Больше разных стратегий? )
Была бы ровно одна – какие шины поставили, на тех до финиша и доехал. Т.к. сохранение правила двух типов шин привело бы к тому, что в середине гонки меняли бы суперультрасофт на ультрасуперсофт.
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