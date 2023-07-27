«Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» до 2027 года, несмотря на более денежное предложение «Бриджстоун» (Motorsport-Magazin)

«Пирелли» обыграла «Бриджстоун» в борьбе за право поставлять шины «Формулы-1» в ближайшие сезоны, утверждает Motorsport-Magazin.

Ранее ФИА открыла тендер на сезоны-2025-2027 с возможным продлением на 2028 год. Победитель конкурса также будет предоставлять шины командам «Формулы-2» и «Формулы-3».

Официально результаты еще не объявлены, однако, по информации немецкого издания, конкурс выиграла «Пирелли», эксклюзивно поставляющая покрышки с 2011 года. Сообщается, что итоговое решение приняли владельцы «Ф-1». В «Либерти Медиа» предпочли итальянскую компанию, несмотря на более привлекательное с финансовой точки зрения предложение «Бриджстоун».

«Бриджстоун» заявился на тендер на поставку шин в «Формуле-1» с 2025 года (Autosport)

«Мы жаловались на «Пирелли», но у нас никогда не было последовательной стратегии развития шин». Фредерик Вассер – о возможной смене поставщика для «Ф-1»