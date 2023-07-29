Фернандо Алонсо о вылете с трассы: «Я подобрался слишком близко к Хюлькенбергу и потерял прижимную силу. Моя ошибка»

Пилот «Астон Мартин» объяснил свой сход в спринте Гран-при Бельгии.

«Я преследовал [Хюлькенберга] и подобрался слишком близко на входе в «Пуон». Я потерял прижимную силу, коснулся белой линии и просто потерял машину. Было сложно добиться сцепления и понять его уровень в каждом повороте. Было очень скользко. Это моя ошибка», – сказал Алонсо.

В « » уже подтвердили, что болид не получил повреждений после небольшого контакта с барьерами. Самого Алонсо после спринта вызвали к стюардам: испанец получил предупреждение за потенциально опасный пилотаж при выезде с пит-стопа – пилот тогда чуть не столкнулся с Хюлькенбергом.

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