Фернандо Алонсо о вылете с трассы: «Я подобрался слишком близко к Хюлькенбергу и потерял прижимную силу. Моя ошибка»

Теги Гран-при Бельгии Фернандо Алонсо Нико Хюлькенберг Формула-1 Астон Мартин Хаас Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо объяснил свой сход в спринте Гран-при Бельгии.

«Я преследовал Нико [Хюлькенберга] и подобрался слишком близко на входе в «Пуон». Я потерял прижимную силу, коснулся белой линии и просто потерял машину. Было сложно добиться сцепления и понять его уровень в каждом повороте. Было очень скользко. Это моя ошибка», – сказал Алонсо.

В «Астон Мартин» уже подтвердили, что болид не получил повреждений после небольшого контакта с барьерами. Самого Алонсо после спринта вызвали к стюардам: испанец получил предупреждение за потенциально опасный пилотаж при выезде с пит-стопа – пилот тогда чуть не столкнулся с Хюлькенбергом.

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2 комментария

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Grigpar
Днюха удалась на славу. Оторвались всем составом пилотов и командой.
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