Андреа Стелла: «Оба наших гонщика понимают – лучше воспользоваться моментом, когда на другой стороне боксов есть человек, с которым ты можешь сработаться»

Теги Гран-при Бельгии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отметил хорошие взаимоотношения Оскара Пиастри и Ландо Норриса как одну из причин успехов команды.

В спринте перед Гран-при Бельгии Пиастри сумел навязать борьбу Максу Ферстаппену и закончил заезд на втором месте. Ранее на подиум в этом сезоне дважды попадал Норрис.

«То давление, которое я вижу – это позитивное давление. Когда после сессий мы разбираем моменты в нашем офисе, они разговаривают друг с другом примерно так: «А что ты тут делал? А ты это видел? А что думаешь о маневре Хэмилтона?» У них отличные рабочие отношения.

Очевидно, что каждый гонщик хочет доминировать, хочет добиться превосходства, быть быстрее – на каждом круге, в каждой сессии. Но оба наших гонщика понимают, что это невозможно и что лучше воспользоваться положительным моментом того, когда на другой стороне боксов находится человек, с которым ты можешь взаимодействовать, можешь сработаться, перенять какие-то вещи, которые сделают тебя быстрее. Именно такую динамику мы сейчас видим в «Макларене» между Ландо и Оскаром», – рассказал Стелла.

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4 комментария

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White Pardus
Эх, но пока не хватает. На 0,5 бы с круга ещё обновиться...мечты...
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Дерборз 1
Стелла молодец , вовремя гасит потенциальную вонь, которая сейчас польется, пресса сейчас будет визжать. А Пиастри, четкий парень. повторю, он тот кто свергнет ферстаппена.
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Paninaro
Ответ Дерборз 1
Стелла молодец , вовремя гасит потенциальную вонь, которая сейчас польется, пресса сейчас будет визжать. А Пиастри, четкий парень. повторю, он тот кто свергнет ферстаппена.
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Дерборз 1
Ответ Paninaro
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нет, он сегодня непобедим. если в следующем году мак будет быстр, это будет пиастри
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Paninaro
Ответ Дерборз 1
нет, он сегодня непобедим. если в следующем году мак будет быстр, это будет пиастри
Не он а РБ. Как он ездил без самовоза - все помнят. Дно.)
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