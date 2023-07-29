Андреа Стелла: «Оба наших гонщика понимают – лучше воспользоваться моментом, когда на другой стороне боксов есть человек, с которым ты можешь сработаться»

Руководитель « » отметил хорошие взаимоотношения и как одну из причин успехов команды.

В спринте перед Гран-при Бельгии Пиастри сумел навязать борьбу Максу Ферстаппену и закончил заезд на втором месте. Ранее на подиум в этом сезоне дважды попадал Норрис.

«То давление, которое я вижу – это позитивное давление. Когда после сессий мы разбираем моменты в нашем офисе, они разговаривают друг с другом примерно так: «А что ты тут делал? А ты это видел? А что думаешь о маневре Хэмилтона?» У них отличные рабочие отношения.

Очевидно, что каждый гонщик хочет доминировать, хочет добиться превосходства, быть быстрее – на каждом круге, в каждой сессии. Но оба наших гонщика понимают, что это невозможно и что лучше воспользоваться положительным моментом того, когда на другой стороне боксов находится человек, с которым ты можешь взаимодействовать, можешь сработаться, перенять какие-то вещи, которые сделают тебя быстрее. Именно такую динамику мы сейчас видим в «Макларене» между Ландо и Оскаром», – рассказал Стелла.

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