Льюис Хэмилтон: «Мы не очень рады такому результату»

Пилот « » прокомментировал выступление команды в квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии.

Хэмилтон признал, что остался не слишком доволен действиями команды и итоговым 7-м местом на стартовой решетке.

«Очевидно, что мы не очень рады такому результату. Хотя это была весьма увлекательная сессия и в конце все смотрелось очень неплохо. Я проехал первый круг, который вывел меня на промежуточное первое место, но я понимал, что могу быть намного быстрее.

Думаю, что хорошо проехав последний круг мог бы оказаться первым или вторым. Но у нас были проблемы с коммуникацией, было сложно понять, что происходит – мы подъехали к последнему повороту (на прогревочном круге) и там мимо нас проехали где-то семь других машин.

Мы думали, что у нас остается совсем мало времени (чтобы уйти на быстрый круг) и поэтому торопились и атаковали, но оказалось, что времени в запасе оставалось предостаточно.

Инцидент с Джорджем…ну, что вышло – то вышло. Это уже не имеет значения. В целом я отлично чувствую себя за рулем нашего болида в любых условиях. Мы немного медленнее «Ред Булл», но при этом никто из нас пока вообще не тренировался с полными баками, так что я в предвкушении заезда», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й