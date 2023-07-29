Льюис Хэмилтон: «Мы не очень рады такому результату»

Теги Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление команды в квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии.

Хэмилтон признал, что остался не слишком доволен действиями команды и итоговым 7-м местом на стартовой решетке.

«Очевидно, что мы не очень рады такому результату. Хотя это была весьма увлекательная сессия и в конце все смотрелось очень неплохо. Я проехал первый круг, который вывел меня на промежуточное первое место, но я понимал, что могу быть намного быстрее.

Думаю, что хорошо проехав последний круг мог бы оказаться первым или вторым. Но у нас были проблемы с коммуникацией, было сложно понять, что происходит – мы подъехали к последнему повороту (на прогревочном круге) и там мимо нас проехали где-то семь других машин.

Мы думали, что у нас остается совсем мало времени (чтобы уйти на быстрый круг) и поэтому торопились и атаковали, но оказалось, что времени в запасе оставалось предостаточно.

Инцидент с Джорджем…ну, что вышло – то вышло. Это уже не имеет значения. В целом я отлично чувствую себя за рулем нашего болида в любых условиях. Мы немного медленнее «Ред Булл», но при этом никто из нас пока вообще не тренировался с полными баками, так что я в предвкушении заезда», – рассказал Хэмилтон.

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6 комментариев

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de_mixx
ну, все шло неплохо. поул вряд-ли, конечно. но в топ3 мог заехать. мистер субботняя шикана помешалась, жаль
+8
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dw4xbhdgb8
Из-за дурачка хороший круг потерял, и сдерживается в высказываниях, молодец
+4
0
+4
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hypnotoad94
https://imgur.com/a/ZbGBZVH

Онборд Хэма с инцидентом, очень глупо от Джорджа
+2
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grag68
Поул похоже упустили. Тапок на расслабоне катил
+1
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Luca di Montezemolo
Включил недоквалу на последней минуте или около того,было видно что Хэм начинает круг за Расселом и было очевидно что тот ему помешает, так и оказалось. Спринт наверное гляну.
+1
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