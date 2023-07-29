Отмар Сафнауэр: «Я буду доступен для других команд «Формулы-1» с июля 2024 года. Все остальные могут нанять меня прямо сейчас»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр прокомментировал свой уход из команды.

В руководстве «Рено» решили поменять руководство гоночной команды – и Сафнауэр покинет «Альпин» после Гран-при Бельгии.

«В Венгрии у нас был двойной сход. И да, конечно, это было не слишком здорово. Но что действительно изменилось – это то, что я представлял себе определенные сроки, в которые можно было бы необходимым образом изменить команду. Мне эти сроки казались реалистичными – потому что я знал, что для этого требуется и уже делал это в прошлом. Однако у руководства «Рено» в голове были более короткие сроки. А если вы не можете прийти к соглашению по стратегии, вам лучше расстаться.

Я считаю, что достичь цели (борьбы за победы в Гран-при) меньше чем за 100 гонок было нереально. И я продолжают так считать. «Мерседесу» понадобилось пять лет, прежде чем они смогли собрать команду, которая стала побеждать. «Ред Булл» после покупки «Ягуара» – команды из середины пелотона, – тоже потребовалось пять лет. Так что да, на это нужно время.

Я буду доступен для других команд «Формулы-1» с июля 2024 года. Все остальные могут нанять меня прямо сейчас. Меня знают в «Ф-1», у меня по-прежнему есть необходимые навыки и я могу работать в конкурентоспособной команде. Если кому-то понадобятся эти навыки – то я там задержусь», – рассказал Сафнауэр.

«Альпин» официально подтвердила увольнение Сафнауэра и Пермейна – они покинут команду после Гран-при Бельгии