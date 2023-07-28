Тед Кравиц о перестановках в «Альпин»: «Им нужно, чтобы все увидели, что они принимают серьезные меры»
Журналист Sky Sports Тед Кравиц высказался о недавних изменениях в руководстве «Альпин».
Исполнительный директор компании Лоран Росси больше не занимается гоночной командой – теперь он отвечает за специальные проекты.
Сегодня же стало известно об увольнении руководителя «Альпин» Отмара Сафнауэра и спортивного диреткора Алана Пермейна. Временно исполняющим обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, вице-президент компании, а должность спортивного директора временно займет Джулиан Роуз.
Также сегодня объявили, что Пэт Фрай перейдет в «Уильямс» на должность технического директора. Он приступит к работе до конца года.
«Эта команда в кризисе. Бруно Фамен был назначен боссом Отмара Сафнауэра несколько недель назад. Когда это произошло, мы все поняли, что что-то не так. Учитывая слухи о том, что Отмар Сафнауэр уже скоро не будет руководить командой, – почему они ждали середины гоночного уик-энда, чтобы объявить об этом?
Очевидно, их пути разошлись. Они заключили сделку, где – как я полагаю, и у нас нет пока подтверждения, – урегулировался финансовый вопрос, который позволил им заявить, что контракты Отмара Сафнаэура и Алана Пермейна были расторгнуты по обоюдному согласию.
Итак, с учетом всего этого почему бы не объявить обо всем в среду перед тем, как мы приедем сюда [в Бельгию], чтобы это была история для четверга? А затем, к сегодняшнему дню – пятнице, все было бы забыто.
Если вы, правда, хотите утаить плохие новости, почему бы не подождать до понедельника, до начала летнего перерыва, когда все в «Формуле-1» уходят в отпуск?
СМИ сообщат об этом, но их бы не было здесь, они бы никому не задавали вопросы и не тыкали бы камерой в лицо Бруно Фамену и Эстебану Окону. Они [сотрудники «Альпин»] чувствуют себя некомфортно, будучи в центре внимания – почему бы тогда не объявить обо всем в понедельник? Я не понимаю.
Если только они не хотели произвести фурор, показав, что принимают серьезные и решительные меры, убирая те элементы, которые, как они думают, не помогут им достичь своих целей.
Это единственное возможное объяснение. Им, «Рено», нужно, чтобы все увидели, что они принимают серьезные меры. Это единственный логичный вывод, почему они просто не выпустили пресс-релиз в летний перерыв», – поделился мыслями Кравиц.
«Альпин» официально подтвердила увольнение Сафнауэра и Пермейна – они покинут команду после Гран-при Бельгии
Пэт Фрай покинет «Альпин» и станет техническим директором «Уильямса»
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