Тед Кравиц о перестановках в «Альпин»: «Им нужно, чтобы все увидели, что они принимают серьезные меры»

Журналист Sky Sports Тед Кравиц высказался о недавних изменениях в руководстве «Альпин».

Исполнительный директор компании Лоран Росси больше не занимается гоночной командой – теперь он отвечает за специальные проекты.

Сегодня же стало известно об увольнении руководителя «Альпин» Отмара Сафнауэра и спортивного диреткора Алана Пермейна. Временно исполняющим обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, вице-президент компании, а должность спортивного директора временно займет Джулиан Роуз.

Также сегодня объявили, что Пэт Фрай перейдет в «Уильямс» на должность технического директора. Он приступит к работе до конца года.

«Эта команда в кризисе. Бруно Фамен был назначен боссом Отмара Сафнауэра несколько недель назад. Когда это произошло, мы все поняли, что что-то не так. Учитывая слухи о том, что Отмар Сафнауэр уже скоро не будет руководить командой, – почему они ждали середины гоночного уик-энда, чтобы объявить об этом?

Очевидно, их пути разошлись. Они заключили сделку, где – как я полагаю, и у нас нет пока подтверждения, – урегулировался финансовый вопрос, который позволил им заявить, что контракты Отмара Сафнаэура и Алана Пермейна были расторгнуты по обоюдному согласию.

Итак, с учетом всего этого почему бы не объявить обо всем в среду перед тем, как мы приедем сюда [в Бельгию], чтобы это была история для четверга? А затем, к сегодняшнему дню – пятнице, все было бы забыто.

Если вы, правда, хотите утаить плохие новости, почему бы не подождать до понедельника, до начала летнего перерыва, когда все в «Формуле-1» уходят в отпуск?

СМИ сообщат об этом, но их бы не было здесь, они бы никому не задавали вопросы и не тыкали бы камерой в лицо Бруно Фамену и Эстебану Окону. Они [сотрудники «Альпин»] чувствуют себя некомфортно, будучи в центре внимания – почему бы тогда не объявить обо всем в понедельник? Я не понимаю.

Если только они не хотели произвести фурор, показав, что принимают серьезные и решительные меры, убирая те элементы, которые, как они думают, не помогут им достичь своих целей.

Это единственное возможное объяснение. Им, « », нужно, чтобы все увидели, что они принимают серьезные меры. Это единственный логичный вывод, почему они просто не выпустили пресс-релиз в летний перерыв», – поделился мыслями Кравиц.

«Альпин» официально подтвердила увольнение Сафнауэра и Пермейна – они покинут команду после Гран-при Бельгии

Пэт Фрай покинет «Альпин» и станет техническим директором «Уильямса»